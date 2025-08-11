SON DAKİKA... Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yoğun gündem ile bugün saat 15.30'da toplanması bekleniyor. Toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları ile gelinen son nokta, İsrail’in Gazze’ye yönelik aldığı işgal kararı ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan memorandum gündemde olacak...

MEHMET FAHRİ ÖZKAN

Son dakika haberi: Kabine bugün Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yoğun gündem ile toplanıyor. 15.30'da başlaması beklenen toplantıda birçok gündemin masaya yatırılması bekleniyor.

TBMM KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Terörsüz Türkiye çalışmalarında son durumun da gündeme gelmesi öngörülen toplantıda, TBMM'de kurulan komisyon öncesinde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmeler de masada olacak.

AÇIKLANACAK ENFLASYON RAPORU GÜNDEMDE

Kabine gündeminde yer alması beklenen konular arasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 14 Ağustos Perşembe günü açıklanacak olan yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin verilerinde yer alıyor.

AZERBAYCAN ERMENİSTAN ANLAŞMASI

Washington'da imzalanan memorandum ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanan barış anlaşmasının ve anlaşma ile Zengezur Koridoruna yönelik gelişmelerinde kabinede masaya yatırılacağı öngörülüyor.

İSRAİL'İN TAM İŞGAL KARARI

İsrail hükümetinin Gazze'yi tam işgal kararı almasının gündeme gelmesi de bekleniyor. İsrail hükümeti tarafından alınan tam işgal kararına başta Türkiye olmak üzere tüm Dünya'dan tepkiler gelmişti.