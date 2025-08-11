SON DAKİKA... Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye!

Washington'da imzalanan memorandum ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanan barış anlaşmasının ve anlaşma ile Zengezur Koridoruna yönelik gelişmelerinde kabinede masaya yatırılacağı öngörülüyor.

İSRAİL'İN TAM İŞGAL KARARI

İsrail hükümetinin Gazze'yi tam işgal kararı almasının gündeme gelmesi de bekleniyor. İsrail hükümeti tarafından alınan tam işgal kararına başta Türkiye olmak üzere tüm Dünya'dan tepkiler gelmişti.