SON DAKİKA... Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye!
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yoğun gündem ile bugün saat 15.30'da toplanması bekleniyor. Toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları ile gelinen son nokta, İsrail’in Gazze’ye yönelik aldığı işgal kararı ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan memorandum gündemde olacak...
Son dakika haberi: Kabine bugün Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yoğun gündem ile toplanıyor. 15.30'da başlaması beklenen toplantıda birçok gündemin masaya yatırılması bekleniyor.
TBMM KOMİSYON ÇALIŞMALARI
Terörsüz Türkiye çalışmalarında son durumun da gündeme gelmesi öngörülen toplantıda, TBMM'de kurulan komisyon öncesinde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmeler de masada olacak.
AÇIKLANACAK ENFLASYON RAPORU GÜNDEMDE
Kabine gündeminde yer alması beklenen konular arasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 14 Ağustos Perşembe günü açıklanacak olan yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin verilerinde yer alıyor.