SON DAKİKA… Karadeniz’de büyük deprem tehlikesi var mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy uyardı: Fayın uzunluğunu ve derinliğini görürsek…
SON DAKİKA… Karadeniz, dün 3,7 şiddetindeki depremle sarsıldı… İstanbul’da da hissedilen deprem, büyük paniğe yol açtı. Akıllarda ise tek bir soru vardı! Karadeniz’deki aktif faydaların büyük bir depreme yol açıp açmayacağı endişesi artarken Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dikkat çeken açıklamayı yaptı.
SON DAKİKA… Deprem bir kez daha kendini hatırlattı. Üstelik bu kez merkez üssü, Karadeniz kıyılarıydı. Dün akşam saat 19.44'de Karadeniz'de 11.2 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, İstanbul'da da hissedildi ve büyük panik yarattı. Son 2 yılda Bartın, Rize ve Trabzon açıklarında 4'ten büyük meydana gelen depremler, bölgede büyük bir depremin beklenip beklenmediğiyle ilgili endişeye yol açtı.
AFAD, Trabzon ve Rize illerinde 50 yıl içerisinde yüzde 90 olasılıkla 6.6 büyüklüğünde büyük depremin yaşanabileceği ihtimaline vurgu yaptı. Bölgede büyük deprem yaşanma ihtimalinin yüzde 10 olduğuna dikkat çekilirken, akıllarda Karadeniz'de hangi faydaların aktif olduğu sorusu vardı. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, pek çok kişi tarafından bilinmeyen, hatta bilim insanlarının dahi yeterince inceleme şansı bulamadığı fayları açıkladı. Milliyet'in haberine göre fayların konumları biliniyor olsa da bazı soruların yanıtlarını vermek için Karadeniz'in derin sularında yeterli araştırma yapılmadığını bu nedenle kayda geçen depremler ve belirlenen fay hatları için de söyleneceklerin son derece kısıtlı olduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, yeni bir uyarı yaptı.
Faydaların Trabzon havzasından Zonguldak'a kadar uzanmış olabileceğini belirten Prof. Dr. Üşümezsoy "Karadeniz'de Balkan Dağları'nın kuzeyinde Mogoșoaia (Romanya) denilen yerden ters faylar var. Oradan Zonguldak'a kadar uzanan bazı ters fayların depremleri var. Ancak İstanbul için konuşulan bu deprem daha güneyde. Bu yaşanan deprem Trakya havzasının kuzey kenarını temsil eden ve deniz içindeki normal faylar biçimindeki faylarda. Yani bu ne demek? Karadeniz açılırken içinde sıkışmalı faylar vardı. Trakya havzasının ve Karadeniz havzasının denizin içinde de devamı olan kesimleri var. Yani Marmara Trakya havzasını ve Karadeniz'i ve birlikte düşünün, burası bir havzayı oluşturuyor. Orada olan bir deprem. Ancak çok da aktif bir deprem değil. Yani Istıranca Dağları'nın kuzey kenarında Karadeniz'e doğru bakan bir fay hattı. Istıranca Dağları'nın güney kenarında Marmara Denizi içindeki Trakya Adası'na bakan kesitte olan faylardan birinde yaşanmış bir deprem" ifadelerini kullandı.