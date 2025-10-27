SON DAKİKA… Karadeniz’de büyük deprem tehlikesi var mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy uyardı: Fayın uzunluğunu ve derinliğini görürsek…

SON DAKİKA… Karadeniz, dün 3,7 şiddetindeki depremle sarsıldı… İstanbul’da da hissedilen deprem, büyük paniğe yol açtı. Akıllarda ise tek bir soru vardı! Karadeniz’deki aktif faydaların büyük bir depreme yol açıp açmayacağı endişesi artarken Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dikkat çeken açıklamayı yaptı.

SON DAKİKA… Deprem bir kez daha kendini hatırlattı. Üstelik bu kez merkez üssü, Karadeniz kıyılarıydı. Dün akşam saat 19.44'de Karadeniz'de 11.2 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, İstanbul'da da hissedildi ve büyük panik yarattı. Son 2 yılda Bartın, Rize ve Trabzon açıklarında 4'ten büyük meydana gelen depremler, bölgede büyük bir depremin beklenip beklenmediğiyle ilgili endişeye yol açtı.

AFAD, Trabzon ve Rize illerinde 50 yıl içerisinde yüzde 90 olasılıkla 6.6 büyüklüğünde büyük depremin yaşanabileceği ihtimaline vurgu yaptı. Bölgede büyük deprem yaşanma ihtimalinin yüzde 10 olduğuna dikkat çekilirken, akıllarda Karadeniz'de hangi faydaların aktif olduğu sorusu vardı. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, pek çok kişi tarafından bilinmeyen, hatta bilim insanlarının dahi yeterince inceleme şansı bulamadığı fayları açıkladı. Milliyet'in haberine göre fayların konumları biliniyor olsa da bazı soruların yanıtlarını vermek için Karadeniz'in derin sularında yeterli araştırma yapılmadığını bu nedenle kayda geçen depremler ve belirlenen fay hatları için de söyleneceklerin son derece kısıtlı olduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, yeni bir uyarı yaptı.