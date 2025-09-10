SON DAKİKA… Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadını öldüresiye darp etmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı!
SON DAKİKA…Ankara Çankaya’da dün yaya geçidinden karşıya geçmek iste bir kadın tartıştığı sürücü tarafından öldüresiye darp edildi. Sosyal medyada tepki çeken olayla ilgili yetkililer harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Gereği yapıldı” diyerek saldırgan yakalandığını belirtti.
SON DAKİKA… Olay, dün saat 12.30 sıralarında Çankaya ilçesi Korkut Reis Mahallesi Strazburg Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen kadın, su dağıtım firmasına ait ticari aracın hızını düşürmemesine tepki gösterdi. Araçtan inen sürücü, kadına yumruk atıp, darbetti.
ALDIĞI DARBELERLE YERE YIĞILDI
Kadın, aldığı darbeyle yere düşerken, çevredekilerin müdahale ettiği sürücü araca binerek uzaklaştı. Yaralanan kadın çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI: 2-3 KEZ VURDU
Görgü tanığı esnaf Emre Kara, kadına saldırdıktan sonra kaçan sürücünün peşinden koştuklarını; ancak yetişemediklerini söyleyerek, "Aracımı park ederken bağrışma duydum. Yolu kapatmıştı. Hanımefendiyle kavga ettiler. Ondan sonra adam 2-3 kere hanımefendiye vurdu. Arkadan gelip bir daha yumruk vurdu. Ondan sonra kadın zaten yüzüstü yere düştü. O esnada adam araca bindi, kaçtı. Ben koştum ama yetişemedim" dedi.