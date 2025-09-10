SON DAKİKA… Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadını öldüresiye darp etmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı!

Başka bir görgü tanığı Murat Güngör ise "Sanırım yol verme kavgası. Kadın karşıdan karşıya yavaş yavaş geçiyor diye şoför sinirlendi. Sonra bir münakaşa oldu. Adam kadına şiddetli bir şekilde yumruk attı ve direkt arabaya binip kaçtı gitti" dedi.

Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde hafif ticari araçtan inen sürücünün yaya geçidini kullanan kadını yumruklayarak darbettiği, daha sonra aracına binip kaçtığı görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.