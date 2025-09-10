SON DAKİKA… Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadını öldüresiye darp etmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı!

SON DAKİKA…Ankara Çankaya’da dün yaya geçidinden karşıya geçmek iste bir kadın tartıştığı sürücü tarafından öldüresiye darp edildi. Sosyal medyada tepki çeken olayla ilgili yetkililer harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Gereği yapıldı” diyerek saldırgan yakalandığını belirtti.

DHA

SON DAKİKA… Olay, dün saat 12.30 sıralarında Çankaya ilçesi Korkut Reis Mahallesi Strazburg Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen kadın, su dağıtım firmasına ait ticari aracın hızını düşürmemesine tepki gösterdi. Araçtan inen sürücü, kadına yumruk atıp, darbetti.

ALDIĞI DARBELERLE YERE YIĞILDI

Kadın, aldığı darbeyle yere düşerken, çevredekilerin müdahale ettiği sürücü araca binerek uzaklaştı. Yaralanan kadın çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI: 2-3 KEZ VURDU

Görgü tanığı esnaf Emre Kara, kadına saldırdıktan sonra kaçan sürücünün peşinden koştuklarını; ancak yetişemediklerini söyleyerek, "Aracımı park ederken bağrışma duydum. Yolu kapatmıştı. Hanımefendiyle kavga ettiler. Ondan sonra adam 2-3 kere hanımefendiye vurdu. Arkadan gelip bir daha yumruk vurdu. Ondan sonra kadın zaten yüzüstü yere düştü. O esnada adam araca bindi, kaçtı. Ben koştum ama yetişemedim" dedi.

Başka bir görgü tanığı Murat Güngör ise "Sanırım yol verme kavgası. Kadın karşıdan karşıya yavaş yavaş geçiyor diye şoför sinirlendi. Sonra bir münakaşa oldu. Adam kadına şiddetli bir şekilde yumruk attı ve direkt arabaya binip kaçtı gitti" dedi.

Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde hafif ticari araçtan inen sürücünün yaya geçidini kullanan kadını yumruklayarak darbettiği, daha sonra aracına binip kaçtığı görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BABA OĞUL YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 Eylül 2025 Salı günü (dün) Ankara'da Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yaya, araçtan inen 2 şahıs tarafından darbedilmişti. Şahısların A.A. (45) ve B.C.A. (30) adlı, baba-oğul oldukları tespit edilmiş ve şahıslar yakalanmıştır" dedi.

'KADINA KALKAN ELLERİ DURDURMAYA KARARLIYIZ'

Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.