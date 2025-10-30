SON DAKİKA: Keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olmuştu: İşte cezası!

Mersin'i yasa boğan ve tüm Türkiye'nin takip ettiği keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18) trajik ölümüne neden olan sürücü İ.H.Ç., "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden, İsviçre'de müzik eğitimi alan ve kayak kazası sonrası ailesinin yanına dönen ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol, 25 Ocak'ta Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken İbrahim Halil Çabalar (27) yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

GENÇ YETENEK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Akyol'un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin asil kararıyla Laçin'in organları bağışlanarak, karaciğeri Malatya'da, böbrekleri ise Mersin ve Kayseri'deki hastalara umut oldu.

SÜRÜCÜNÜN TUTUKLULUK SÜRECİ VE İDDİANAME

Kaza sonrası önce "ev hapsi" tedbiri altında tutulan sürücü İ.H.Ç., soruşturma kapsamında daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık İbrahim Halil Çabalar'ın, 'Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçit hakkını vermemek' maddesini ihlal ettiği belirtildi. İddianamede, Laçin Akyol'un kusurunun olmadığı ve sürücünün 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

MAHKEME KARARI VE AİLENİN GÖZYAŞLARI

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç. ile Akyol'un müşteki annesi Övül ve babası Mahmut Akyol katıldı. Savcılık Mütalaası: Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istediği mütalaasını tekrarladı. Aile Avukatının Talebi: Akyol ailesinin avukatı Berkay Boran, olayın 'kast' unsuru taşıdığını savunarak, İ.H.Ç'ye "kasten öldürme" suçundan ceza verilmesini talep etti.

ACILI BABA: HEDEFLERİ, HAYALLERİ VARDI

Acılı Baba: Duruşmada gözyaşı döken baba Mahmut Akyol, "Bir evlat kolay yetişmiyor. Biz onu sevgiyle iyilikle yetiştirdik. Hedefleri, hayalleri vardı, melek gibi bir kızdı... Onun şu an müziğiyle insanlara hitap etmesi gerekiyordu. Toprak altında ne işi var? Çok büyük yastayız," sözleriyle acılarını dile getirdi.

4.5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanığın Beyanı: Sanık İ.H.Ç. ise aileye başsağlığı dileyerek, "Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Vicdanımda ailenin yaşadıklarını anlıyorum. Hayatım boyunca onların acısını anlamaya devam edeceğim," dedi. Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanık İ.H.Ç.'yi "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 6 ay (4,5 yıl) hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.