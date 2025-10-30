SON DAKİKA: Keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne neden olmuştu: İşte cezası!

SÜRÜCÜNÜN TUTUKLULUK SÜRECİ VE İDDİANAME

Kaza sonrası önce "ev hapsi" tedbiri altında tutulan sürücü İ.H.Ç., soruşturma kapsamında daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık İbrahim Halil Çabalar'ın, 'Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçit hakkını vermemek' maddesini ihlal ettiği belirtildi. İddianamede, Laçin Akyol'un kusurunun olmadığı ve sürücünün 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.