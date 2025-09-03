SON DAKİKA... Kendini şeyh olarak tanıtıp randevuyla muska yaptı: MASAK raporunda yer alan serveti dudak uçuklattı!
SON DAKİKA... Diyarbakır’da kendini şeyh olarak tanıtan A.A., güvenlik kameralı etrafı dikenli tellerle çevrili evinde günde 300 kişiye muska yazdı. İsteklere göre muska yazan hatta fiyat tarifesi bile olan A.A. ile 10 yakını hakkında MASAM raporunun ardından iddianame hazırlandı. Şüphelilerin mal varlıkları dudak uçukladı!
SON DAKİKA... Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, 2023'te çevresi güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu iddia edilen kalabalık, basın mensupları tarafından görüntülendi. Randevulu sistemle çalışılan eve sabah gelenlerin kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenlerin ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödediği öne sürüldü.
Ayrıca A.A.'nın akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişiler için muska yazdığı iddia edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmayla A.A., 1 Eylül 2023'te gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Eylül'de adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI: TAM 175 MİLYON TL!
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan MASAK raporunun ardından şüpheliler A.A. ile E.E.A., S.A., E.B., A.B., A.G., S.A., C.A., F.A., İ.B. ve S.B. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, A.A.'nın dolandırıcılık faaliyeti kapsamında elde ettiği geliri hem kendi adına hem de yakınlarının üzerine taşınır ve taşınmaz edinerek ekonomik sisteme soktuğu, şüphelilerin toplam mal varlığının 175 milyon TL'ye ulaştığı kaydedildi. Şüphelilerin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, A.A.'nın dini inançları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini akladığı iddianamede yer aldı.