SON DAKİKA... 'Kısa bir mola pazartesi görüşmek dileğiyle' notu bırakıp kayıplara karıştı: Kuyumcu Ahmet Durukan ile eşinden haber alınamıyor!
SON DAKİKA... Kırşehir'de kuyumcu Ahmet Durukan yaklaşık 10 gün önce iş yerinin kepengine, ‘Kısa bir mola, pazartesi günü görüşmek dileğiyle’ yazılı kağıt astı. Ardından eşi Dilek Durukan ile birlikte kayıplara karıştı. Alacaklı olduklarını belirten çok sayıda kişinin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.
Kırşehir'de kuyumcu dükkanı sahibi Ahmet Durukan ile eşi Dilek Durukan'dan yaklaşık 10 gündür haber alınamıyor. İş yeri kepengine, 'Kısa bir mola, pazartesi günü görüşmek dileğiyle' yazılı kağıt astıktan sonra kayıplara karışan Durukan çiftine ulaşamayan alacaklılar, savcılığa ve polise başvurdu.
Mağdurların suç duyurusu üzerine Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve çevik kuvvet ekipleri, kapalı iş yerinin kepenklerini açarak içeride inceleme yaptı. İş yerindeki altınların yerinde olmadığı görüldü.
279 GRAM ALTININI TESLİM ETMİŞ
Burcu Akcan, kuyumcuya 279 gram altınını teslim ettiğini ancak karşılığında aldığı çekin karşılıksız çıktığını iddia ederek, "Biz Ahmet Durukan ve eşi Dilek Durukan tarafından dolandırıldık. Altınlarımızı alıp karşılıksız çek verdiler. Elimizde yazışmalar, çek ve faturamız var. En son Dilek Hanım telefonu açıp 'Ahmet Bey uyuyor, kalkınca döneceğiz' dedi ama bir daha ulaşamadık. Telefonlar kapalı, biz mağduruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.