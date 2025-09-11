SON DAKİKA... ’Kısa bir mola pazartesi görüşmek dileğiyle’ notu bırakıp kayıplara karıştı: Kuyumcu Ahmet Durukan ile eşinden haber alınamıyor!

279 GRAM ALTININI TESLİM ETMİŞ

Burcu Akcan, kuyumcuya 279 gram altınını teslim ettiğini ancak karşılığında aldığı çekin karşılıksız çıktığını iddia ederek, "Biz Ahmet Durukan ve eşi Dilek Durukan tarafından dolandırıldık. Altınlarımızı alıp karşılıksız çek verdiler. Elimizde yazışmalar, çek ve faturamız var. En son Dilek Hanım telefonu açıp 'Ahmet Bey uyuyor, kalkınca döneceğiz' dedi ama bir daha ulaşamadık. Telefonlar kapalı, biz mağduruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.