SON DAKİKA... Konya'da 3 çocuk annesi Hatice Kar kabusu yaşamıştı: Mezarlık detayı kameralara yansıdı!

SON DAKİKA... Konya’da 37 yaşındaki Hatice Kar, balkondan tırmanarak evine giren şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kan donduran saldırıyla ilgili ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kameralara yansıyan mezarlık detayı kafaları karıştırdı!

SON DAKİKA... Konya’da 3 çocuk annesi Hatice Kar kabusu yaşamıştı: Mezarlık detayı kameralara yansıdı!
TOLGA YANIK

SON DAKİKA... Olay, 28 Ağustos günü sabaha karşı 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şüpheli, balkondan tırmanıp, eve girdi.

SON DAKİKA... Konya’da 3 çocuk annesi Hatice Kar kabusu yaşamıştı: Mezarlık detayı kameralara yansıdı!

Bu esnada seslere uyanan 3 çocuk annesi Hatice Kar, şüpheli ile karşı karşıya geldi. Panikleyen şüpheli yanındaki bıçakla Kar'a saldırdı. Genç kadını boğazından, bacağından ve elinden yaralayan saldırgan daha sonra evden kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

SON DAKİKA... Konya’da 3 çocuk annesi Hatice Kar kabusu yaşamıştı: Mezarlık detayı kameralara yansıdı!

MEZARLIK DETAYI KAMERALARA YANSIDI!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergâhını belirledi. Musalla Mezarlığı içinde iz süren polis şüpheliye ait olduğu değerlendirilen mavi tişört ve gri şapkayı buldu. Polis, şüphelinin mezarlıkta kıyafet değiştirip, bölgeden ayrıldığını tespit etti.

SON DAKİKA... Konya’da 3 çocuk annesi Hatice Kar kabusu yaşamıştı: Mezarlık detayı kameralara yansıdı!

Şüphelinin kimliğini belirleyen polis, kaldığı pansiyona operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Rahmi Sönmez suçunu itiraf etti. Sönmez ifadesinde, olaydan bir gün önce aynı apartmanın balkonunda tabletle oynayan bir çocuğu gördüğünü, hırsızlık amacıyla eve girdiğini, ev sahibi kadının uyanması üzerine yanında bulunan bıçakla saldırdığını söyledi.

SON DAKİKA... Konya’da 3 çocuk annesi Hatice Kar kabusu yaşamıştı: Mezarlık detayı kameralara yansıdı!

Saldırganın olayda kullandığı bıçakta polis ekiplerince teslim alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rahmi Sönmez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.