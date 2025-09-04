SON DAKİKA... Konya'da 3 çocuk annesi Hatice Kar kabusu yaşamıştı: Mezarlık detayı kameralara yansıdı!
SON DAKİKA... Konya’da 37 yaşındaki Hatice Kar, balkondan tırmanarak evine giren şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kan donduran saldırıyla ilgili ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kameralara yansıyan mezarlık detayı kafaları karıştırdı!
SON DAKİKA... Olay, 28 Ağustos günü sabaha karşı 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şüpheli, balkondan tırmanıp, eve girdi.
Bu esnada seslere uyanan 3 çocuk annesi Hatice Kar, şüpheli ile karşı karşıya geldi. Panikleyen şüpheli yanındaki bıçakla Kar'a saldırdı. Genç kadını boğazından, bacağından ve elinden yaralayan saldırgan daha sonra evden kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
MEZARLIK DETAYI KAMERALARA YANSIDI!
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergâhını belirledi. Musalla Mezarlığı içinde iz süren polis şüpheliye ait olduğu değerlendirilen mavi tişört ve gri şapkayı buldu. Polis, şüphelinin mezarlıkta kıyafet değiştirip, bölgeden ayrıldığını tespit etti.