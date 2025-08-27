Son dakika: Konya’da vahşet! Baba ve oğlunu katletti! Cinayetin sebebi ’hurda’ çıktı!

HUSUMETİN GEÇMİŞİ: HURDA ALIM-SATIMI TARTIŞMALARI

Polis soruşturmasında, cinayetin temelinde 2021 yılında başlayan bir husumet olduğu belirlendi. İddiaya göre, hurdacılık yapan Mehmet Koçyiğit'in amcası ve kayınpederi Hüseyin Koçyiğit ile Hıdır A.'nın akrabaları arasında hurda alım-satımı yüzünden sık sık tartışmalar yaşandı. Tartışmalar büyüyerek kavgaya dönüştü ve Hıdır A.'nın bir yakını bıçaklanırken, sonrasında Mehmet Koçyiğit'in akrabalarından biri araçla yaralandı. Hastanede taraflar arasında çıkan silahlı kavgada da Hıdır A.'nın bir yakını vuruldu. Bu olaylar sonrası iki taraf arasında kan davasına dönüşen bir husumet başladığı öğrenildi.