Son dakika: Konya'da vahşet! Baba ve oğlunu katletti! Cinayetin sebebi 'hurda' çıktı!

Konya’nın Karatay ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda baba ve 11 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Olayın perde arkasında ise hurda alım-satımı yüzünden başlayan ve yıllardır süren bir husumetin olduğu ortaya çıktı.

DHA

Geçtiğimiz pazartesi sabah saatlerinde Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta yaşanan olayda, Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11) evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Mermilerin hedefi olan baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan oğlu Servet Koçyiğit ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI MISIR TARLASINDA YAKALANDI

Cinayet sonrası geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 60 yaşındaki Hıdır A. olduğunu tespit etti. Şüphelinin kaçabileceği adresleri tek tek inceleyen ekipler, zanlıyı Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

"ÇOCUĞU GÖRMEDİM, GÖRSEM VURMAZDIM"

Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne götürülen zanlı Hıdır A., basın mensuplarının "Neden çocuğu öldürdün?" sorusuna, "Çocuğu görmedim, görsem vurmazdım. Pişmanım." yanıtını verdi.

HUSUMETİN GEÇMİŞİ: HURDA ALIM-SATIMI TARTIŞMALARI

Polis soruşturmasında, cinayetin temelinde 2021 yılında başlayan bir husumet olduğu belirlendi. İddiaya göre, hurdacılık yapan Mehmet Koçyiğit'in amcası ve kayınpederi Hüseyin Koçyiğit ile Hıdır A.'nın akrabaları arasında hurda alım-satımı yüzünden sık sık tartışmalar yaşandı. Tartışmalar büyüyerek kavgaya dönüştü ve Hıdır A.'nın bir yakını bıçaklanırken, sonrasında Mehmet Koçyiğit'in akrabalarından biri araçla yaralandı. Hastanede taraflar arasında çıkan silahlı kavgada da Hıdır A.'nın bir yakını vuruldu. Bu olaylar sonrası iki taraf arasında kan davasına dönüşen bir husumet başladığı öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, cinayetle ilgili soruşturmasını derinleştirirken, zanlı Hıdır A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.