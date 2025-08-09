SON DAKİKA... Konya'da Victor Osimhen krizi: Google Haritalar'da yazıyı gören vatandaşlar şaştı kaldı!
SON DAKİKA... Konya'da Victor Osimhen krizi yaşandı! Karatay'da bulunan Google Haritalar'da Bulut Camii'ne Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’in ismi verilmesi büyük tepkiye yol açtı. Cami cemaati çağrı yaptı: Düzeltilmesini istiyoruz...
SON DAKİKA... Merkez Karatay ilçesinde bulunan ve yapımı 2008'de tamamlanan Bulut Camii'ne Google Haritalar'da yer ismi olarak Victor Osimhen Camii yazıldı. Cami cemaatinin tepkisini çeken bu durumun ilgililer tarafından düzeltilmesi istendi.
Cami cemaatinden bir vatandaş, "Biz buraya geldik geleli Bulut Camii'nin cemaatiyiz. Victor Osimhen olarak değiştirilmesine karşıyız. Victor Osimhen ismi bir Hristiyan ismidir. Biz camii cemaati olarak yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz" dedi.
Bir başka vatandaş ise, "İnternette, konumda Victor Osimhen'in adına düşüyor cami ama 10 yıldır burası Bulut Camii. Herkes burayı böyle biliyor. Konyaspor'da bir futbolcu değil. Konya'ya iyiliği dokunmuş, Konya'nın unutamayacağı bir insan da değil. Bu ne alaka onu da anlayamadık" şeklinde konuştu.