SON DAKİKA... Konya’da Victor Osimhen krizi: Google Haritalar’da yazıyı gören vatandaşlar şaştı kaldı!

Cami cemaatinden Zeki Yaylacı ise caminin yer isminin böyle yazılmasından son derece rahatsız olduğunu belirtti. Yaylacı, "Müslüman olmayan birisinin isminin verilmesi, bunun alay konusu edilmesi çok ayıp bir şey. Müslümanlara ve cami cemaatine karşı, camilere karşı yapılmış bir hakaret olarak kabul ediyoruz. Yetkililerden bu tür değişiklerin çok kolay olmamasını sağlayacak şekilde düzenleme getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.