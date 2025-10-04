SON DAKİKA: Kreşte ölen 4 yaşındaki Berra'yı MEBBİS'e "Okula geldi" diye kaydetmişler! Tam 21 gün boyunca...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz ay kreş havuzunda boğularak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berra Dizi olayında skandallar zinciri ortaya çıktı. Minik Berra'nın ölümünden 21 gün sonra, kreş yönetimi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi MEBBİS'e girilen öğrenci listesinde, hayatta olmayan Berra'nın isminin yer aldığı ve "okula geldi" olarak işaretlendiği belgelerle kanıtlandı. Aile, bu akıl almaz durum karşısında isyan ederken, soruşturmadaki bilirkişi raporu ve kreşin ihmalleri de ardı ardına gün yüzüne çıktı.
MEBBİS SKANDALI: HAYATTA OLMAYAN BERRA'YI OKULA GELDİ GÖSTERDİLER
Baba İsmail Dizi, bu skandalın okulun kayıt zorunluluğunu yerine getirmediğini gizlemek amacıyla yapıldığını belirterek, hayatta olmayan kızlarının okula gelmiş gibi gösterilmesine sert tepki gösterdi.
BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ İHTİSAS SKANDALI AİLEYİ İSYAN ETTİRDİ
Berra'nın feci ölümüyle ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporu, ailenin ikinci büyük isyan sebebi oldu. Bursa Adli Tıp Kurumu'nun bile kesin ölüm sebebini belirleyemeyip ileri tetkik için dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdiği olayda, iki makine mühendisi ve bir öğretmenden oluşan bilirkişi heyeti, Berra'nın ölümünü "epilepsiye bağlı nöbete" dayandırdı.