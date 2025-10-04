SON DAKİKA: Kreşte ölen 4 yaşındaki Berra'yı MEBBİS'e "Okula geldi" diye kaydetmişler! Tam 21 gün boyunca...

Baba İsmail Dizi, kızının epilepsi hastası olmadığını doktor raporlarıyla kanıtladıklarını vurgulayarak, "Tıp vasfı olmayan bu kişilerin, nörolojiyi ilgilendiren bir konuda hüküm verip bizi suçlu, ihmali olanları kusursuz göstermesi bizi derinden yaralamıştır. Makine mühendisinden doktor olmaz," diyerek heyet üyeleri hakkında davacı olduklarını açıkladı. Anne Beyza Turan da, bir öğretmen ifadesinin esas alınarak sağlık raporlarının görmezden gelinmesine ateş püskürdü ve kızının iddia edilen tarihte epilepsi değil, burun akıntısı şikâyetiyle hastaneye gittiğini belgelerle gösterdi.

OKULUN İSG VE RİSK ANALİZİNDEKİ BÜYÜK İHMALLER Soruşturmada ortaya çıkan bir diğer ihmal zinciri ise okulun İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) evrakları ve risk analiz raporlarıyla ilgili oldu. Baba İsmail Dizi, okulun zorunlu olan bu evrakları da ölüm olayından sonra aceleyle tamamladığını iddia etti. İnceledikleri evraklarda; acil eylem planına havuz yerine fabrikalarda bulunması gereken hava tankının yazıldığını, başka bir firmanın eylem planının kopyalanırken firma isminin dahi kaldırılmasının unutulduğunu tespit ettiler.