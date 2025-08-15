SON DAKİKA... Mahkemeden skandal Teoman Konya kararı: Aracın ön camını kıran taş başına isabet etmişti…

Biz, acımızı ve öfkemizi içimize atarak sabırla adaletin tecellisini bekledik. Ancak yaklaşık 1 yıl süren soruşturmanın sonunda, hukuk tarihinde örneğine rastlanması zor bir gerekçeyle 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verildi. Kararda, hareket kabiliyeti olmayan 'taş' adeta tek sorumlu ilan edildi. Oysa tanık beyanları, polis tutanakları, kamera kayıtları, GPS verileri ve teknik incelemeler; taşın kamyonun tekerleri arasından fırladığını ve ölümle doğrudan illiyet bağı bulunduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Buna rağmen hiçbir kişi veya kurum kusurlu bulunmadı" dedi.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, taşın kamyon tekerinden fırladığının kabul edildiğini ancak şoföre kusur atfetmeyerek kendi içinde çelişkiye düştüğünü öne süren Konya, "Teknik deliller ve tanık ifadeleri ise bu çelişkiyi ortadan kaldıracak ölçüde nettir. Burhaniye Belediyesi'nin bu süreçteki tutumu ise ayrıca üzücüdür. Evladımızı kaybetmemize sebep olan bu kazadan sonra bir başsağlığı dileme inceliği dahi gösterilmemiştir.

Belediyeye bizzat yaptığım başvuruda oğlumuzun adının bir çocuk parkına verilmesi gibi kaybınızın yanında çok küçük ama vicdani anlamı yüksek, bir talebimize dahi cevap verilmedi. Oysa biz, belediyenin kendi iç soruşturmasını titizlikle yürüterek tüm sorumluların üzerine gitmesini beklerdik. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurumuzu yaptık ve hukuk davası sürecini başlatıyoruz. En önemlisi de ciddiyetle hazırlanmış teknik raporlarla yeniden yargılama yoluna gidilmesi için tüm hukuki yolları kullanacağız" diye konuştu.

Teoman'dan geriye ise oyuncakları ve anne babasıyla çekildiği fotoğraflar kalırken, ailesi hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.