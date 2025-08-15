SON DAKİKA... Mahkemeden skandal Teoman Konya kararı: Aracın ön camını kıran taş başına isabet etmişti…
SON DAKİKA... Balıkesir Burhaniye’de belediyeye ait hafriyat kamyonunun tekerinden fırlayan taş karşı yönden gelen otomobilin ön camını kırıp, arka koltukta oturan 3,5 yaşındaki Teoman Konya’nın başına isabet etti. Kanlar içinde kalan talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Soruşturmada, ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı çıkması üzerine aile karara itiraz etti. Ancak mahkemeden skandal bir karar geldi. 3.5 yaşındaki Teoman’ın ölümünde hiçbir kişi ve kurumun kusurunun olmadığı, taşın asli etken olduğu belirtildi.
Akılalmaz olay 31 Ağustos 2024'te Burhaniye ilçesinde meydana geldi. Kütahya'dan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine giden ve dönüş yolunda Burhaniye'den geçen Mustafa Raşit Konya'nın (35) kullandığı otomobile, Burhaniye Belediyesi'ne ait İ.D.'nin kullandığı 10 RP 118 plakalı hafriyat kamyonunun tekerlerinden fırlayan kilit taşı, ön camdan girerek aracın arka koltuğunda annesi Hasibe Konya'nın yanında oturan Teoman'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan minik Teoman, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SAVCILIK 'KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR' DEDİ!
Olayla ilgili yürütülen yaklaşık 1 yıllık soruşturmanın ardından, savcılık 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Ailenin, savcılığın verdiği bu karara itirazı Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi. Hakimlik, olayda taşın asli etken olduğunu ve başka bir kişi ya da kuruma kusur atfedilemeyeceği belirtilerek, itirazı reddetti. Hakimlik kararında, "10 RP 118 plaka sayılı kamyonun tekerinden fırlayan taş olay üzerinde asli etken olduğu, olayda kusur atfedilecek başkaca bir kişi/kurum/unsur bulunmadığı yönündeki tespit nazara alındığında dosyada delillerin toplanarak tartışıldığı, soruşturma aşamasındaki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin verilen kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olduğu, Cumhuriyet savcısının kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi. Ayrıca, dosyada Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda, taşın kamyonun tekerinden fırladığının kabul edildiği de yer aldı.
ACILI AİLE TEPKİLİ: TAŞ ADETA TEK SORUMLU İLAN EDİLDİ!
Oğlu Teoman'ın hayatına mal olan olayla ilgili ne sürücünün ne de kurumun ceza almadığını ifade eden Mustafa Raşit Konya, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Mustafa Raşit Konya, "31 Ağustos 2024 tarihinde, Burhaniye Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonunun tekerleri arasından fırlayan kilit taşı, karşı şeritte seyir halinde olduğumuz aracımızın ön camından içeri girerek, arka koltukta annesinin yanında oturan oğlum Teoman'a isabet etti. Teoman henüz 3,5 yaşındaydı, başına aldığı ağır darbe sonucu, oğlum maalesef hayatını kaybetti.