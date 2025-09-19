SON DAKİKA… Mansur Yavaş sözünü tutmadı! İşten atılan 100 peyzaj işçisinden tepki: Ekmeğimizle oynuyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) geçici sözleşmeyle çalışan yaklaşık 100 peyzaj işçisi, CHP'li Mansur Yavaş yönetiminin seçim döneminde verdiği sözlerin arkasında durmadığını söyleyerek belediye binası önünde eylem yaptı.

ABB'nin iştirak şirketlerinden ANFA üzerinden 6 aylık sözleşmeyle istihdam edilen işçiler, süre bitiminde yeniden çağrılmayı beklerken listelerde adlarının olmadığını öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşadı. İşçiler, "Oy zamanı yanımıza gelenler, şimdi bizi kapının önüne koydu" diyerek Yavaş'a tepki gösterdi.

"EKMEĞİMİZLE OYNANIYOR"

Grup adına konuşan İşçi, 6 ay boyunca park ve yeşil alanlarda özveriyle çalıştıklarını hatırlatarak, "Şehrin çiçeklendirilmesi, budamalar, sulama, yabani ot temizliği hepsinde sahadaydık. Emek verdiğimiz bu süre sonunda yeniden çağrılmayı beklerken listeden çıkarıldığımızı öğrendik. Hiçbir siyasi beklentimiz yok, sadece ekmeğimizin peşindeyiz. Daha önce geçici işçiler sezon sonunda yeniden çağrıldı. Şimdi niye dışarıda bırakıldık?" dedi.

Aykaş, maaşların hanelerde tek gelir kalemi olduğuna dikkat çekerek "Ailelerimiz kaygı içinde. Çocuklarımıza harçlığımızı buradan veriyoruz. Dolayısıyla işte kalmak istiyoruz. Devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"VAATLERLE KANDIRILDIK"

Bir başka işçi ise "Birçoğumuz evli ya da evlilik arifesindeyiz; kiralar yüksek, faturalar ağır. Bu işten kazanacağımız gelir hesabıyla başka iş fırsatlarını geri çevirdik. Şimdi sözleşme yenilenmemesi aile düzenimizi bozuyor. Çünkü kendi işlerimizi bıraktık ve teklifleri reddettik. Bu süreçte aniden işten çıkartmamız ailelerimizi ve yaşamımızı zor bir sürece sokuyor. Bunu herkes de biliyor. Bu da bizi zor durumda bırakıyor. Bizim talebimiz çok basit. Çalışmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir başka işçi ise, "Bize seçim sürecinde sürekli kadroya alınacağımız söylendi. Şimdi sözleşmelerimiz yenilenmedi. Bu iş bizim tek geçim kaynağımız. Mağdur edildik, ekmeğimizle oynanıyor" dedi.

YAVAŞ SESSİZ

Mağduriyetlerini dile getiren işçiler, belediye önünde topluca dilekçe sundu. Sonuç alıncaya kadar nöbet tutmayı değerlendirdiklerini belirten işçiler, "Mansur Yavaş'ın işçiden yana tutumunu görmek istiyoruz ama şu an kapının önüne konulmuş durumdayız" diyerek tepki gösterdi.

Belediye yönetimi ise işçilerin çağrılarına henüz resmi bir açıklama yapmadı.