SON DAKİKA… Marketlerde Cumhur Reyonu iddiası! İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi: Manipülatif ve gerçeği yansıtmamakta…
SON DAKİKA… Türkiye’de gıda enflasyonunun önüne geçilmesi için 55 bini bulan zincir marketlerde Cumhur Reyonu Projesi dönemine geçileceği iddia edildi. Bir gazetede yayınlanan habere göre un, şeker, yağ, bakliyat gibi 100- 150 temel ürün için kurulacak Cumhur Reyonu Projesi’nde denetim devlet tarafından yapılacağı belirtildi. Ancak İletişim Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir” denildi.
Tüm dünyada gıda fiyatlarındaki enflasyon yükselişe geçti. Özellikle Türkiye'de 55 bini bulan zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatları, tepki çekti. Bir gazetede ise ürün fiyatlarını düşürmeye yönelik yeni formüllerin gündeme geldiği belirtildi. Öyle ki gıda enflasyonuyla mücadelede başarı elde etmek için tüm marketlerde Cumhur Reyonu Projesi dönemine geçileceği belirtildi.
ÜRÜNLER VE DENETİM DEVLET TARAFINDAN SAĞLANACAK
Hatta iddiaya göre proje kapsamında her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak, ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak, fiyatlar Türkiye genelinde sabit ve devlet etiketli olacak, satışı market kasaları yapacak, devlet denetim elemanı kontrol edecek, marketlere sembolik işletme kârı verilecekti.
100 TEMEL ÜRÜNDE FİYAT İSTİKRARI İDDİASI
Cumhur Reyonu Projesi ile vatandaşların en çok tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100- 150 temel üründe fiyat istikrarın sağlanmasının hedeflendiği belirtilirken, İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhur Reyonu Proje'nin gerçeği yansıtmadığını ve herhangi bir kamu politikasını ifade etmediğini belirtti.