SON DAKİKA… Marketlerde Cumhur Reyonu iddiası! İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi: Manipülatif ve gerçeği yansıtmamakta…

SON DAKİKA… Türkiye’de gıda enflasyonunun önüne geçilmesi için 55 bini bulan zincir marketlerde Cumhur Reyonu Projesi dönemine geçileceği iddia edildi. Bir gazetede yayınlanan habere göre un, şeker, yağ, bakliyat gibi 100- 150 temel ürün için kurulacak Cumhur Reyonu Projesi’nde denetim devlet tarafından yapılacağı belirtildi. Ancak İletişim Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir” denildi.

Tüm dünyada gıda fiyatlarındaki enflasyon yükselişe geçti. Özellikle Türkiye'de 55 bini bulan zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatları, tepki çekti. Bir gazetede ise ürün fiyatlarını düşürmeye yönelik yeni formüllerin gündeme geldiği belirtildi. Öyle ki gıda enflasyonuyla mücadelede başarı elde etmek için tüm marketlerde Cumhur Reyonu Projesi dönemine geçileceği belirtildi.

ÜRÜNLER VE DENETİM DEVLET TARAFINDAN SAĞLANACAK

Hatta iddiaya göre proje kapsamında her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak, ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak, fiyatlar Türkiye genelinde sabit ve devlet etiketli olacak, satışı market kasaları yapacak, devlet denetim elemanı kontrol edecek, marketlere sembolik işletme kârı verilecekti.

100 TEMEL ÜRÜNDE FİYAT İSTİKRARI İDDİASI

Cumhur Reyonu Projesi ile vatandaşların en çok tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100- 150 temel üründe fiyat istikrarın sağlanmasının hedeflendiği belirtilirken, İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhur Reyonu Proje'nin gerçeği yansıtmadığını ve herhangi bir kamu politikasını ifade etmediğini belirtti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir gazetede "Türkiye genelinde süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulması" yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak "süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak" şeklinde servis edilmiştir. Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Bahse konu "Cumhur Reyonu" ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir. Söz konusu öneri, resmî kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir.

Buna rağmen ana muhalefet partisi temsilcilerinin, bir gazete yazısında dile getirilen bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmî bir proje gibi sunması ve bunun üzerinden siyasi değerlendirmeler yapması, maksatlı bir tutumun göstergesidir.

Bu temelsiz iddialardan hareketle yapılan "Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?" şeklindeki açıklamalar, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan, toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen, asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimidir.

Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde "Cumhur Reyonu" adıyla herhangi bir proje bulunmamaktadır. Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunarak siyasi polemik üretmek, kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletimize hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye yalnızca resmî kurumların açıklamaları üzerinden ulaşması büyük önem taşımaktadır.