SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi ve ailesine hakaretler yağdırmıştı: Dikkat çeken Daltonlar izi!

İstanbul Kadıköy'de canice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi 'nin ölümünün ardından ailesine ve yakınlarına da günlerce tehdit edilmişti. O tehditler kapsamında bazı şüpheliler yargılanarak haklarında hapis cezası kararı verildi.

"BERAT ABİM ELBET BİR GÜN"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı o şüphelilerden Furkan A.'ya ilişkin olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianamede şüpheli Furkan A.'nın X uygulaması üzerinden, ''Berat abim elbet bir gün'' şeklinde twitter paylaşımı yaptığı, vefat eden Ahmet Minguzzi'nin yüzüne ait fotoğrafı cinsel organın üzerine gelecek şekilde fotoğraf paylaşımı yaptığı, ''Ahmet'in gözünde b.k lekesi var lan'' yazılı paylaşımı yaptığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüpheliye ait dijital materyallere el konuldu. Materyallerde şüpheli Furkan A.'nın birçok suç içerikli yazışmalar ve paylaşımlar yaptığının tespit edildi.