SON DAKİKA... Mersin’de 5 yaşındaki oğlunu boğazından bıçaklayarak katletmişti: Cani annenin ifadesi kan dondurdu!

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Revşan Demir, dini nikahla birlikte yaşadığı eşinden olan 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel Karakoç'u boğazından ve çeşitli yerlerinden yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Karakoç, kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Anne Demir, gözaltına alındı. Yakınları tarafından morgdan alınan Karakoç, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na defnedildi.

İFADESİ KAN DONDURDU: EVİ CİNLER SARDI...

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Revşan Demir'in olaydan önce evde bağırarak 'Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak' diyerek Veysel'i tuvalete götürüp, önce boğazını kestiği ardından 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.