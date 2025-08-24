SON DAKİKA: Mersin’de feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı! 2 ölü 10 yaralı

Kazada, Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildikleri öğrenilen yurt çocuklarının da oylduğu biri çocuk 2 kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık. jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.