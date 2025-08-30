SON DAKİKA... Merve Nur Yararlık cinayetinde flaş gelişme! Aile şikayetinden vazgeçti!
Diyarbakır’da 8 Mart’ta bir kafede gerçekleşen silahlı saldırıda 22 yaşındaki Mervenur Yararlık hayatını kaybetmiş, arkadaşı S.K. ise yaralanmıştı. Tutuklu sanık Bülent A. hakkında “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 ila 24 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak Mervenur’un annesi ve babasının şikayetten vazgeçmesi, davaya yeni bir boyut kazandırdı.
8 Mart'ta bir kafede silahlı saldırı sonucunda 22 yaşındaki Mervenur Yararlık hayatını kaybetti, arkadaşı S.K'de yaralandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Bülent A. hakkında hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafede otururken sanık Bülent A'nın tabanca ile ateş etmesi sonucunda Yararlık'ın öldüğü, arkadaşı S.K'nin yaralandığı kaydedildi.
MERVENUR'UN AİLESİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ
İddianamede, 20 Mayıs'ta dosyaya sunulan dilekçede, Yararlık'ın babasının, ölümünün kazaen meydana geldiğinden bahisle şikayetinden vazgeçtiği, annesinin ise şikayetçi olmadığına dair beyanda bulundukları yer aldı. İddianamenin, değerlendirme ve sonuç kısmında şu ifadeler yer aldı:
"Taraflar arasında oluşan husumetten dolayı ölümle tehditlerde bulunan ve akabinde elverişli silahla yakın mesafeden müştekinin ölümcül vücut bölgesini hedef alarak ateş etmek suretiyle sağ omuzundan yaralayan şüphelinin, tahrik edici söz ve davranışları nedeniyle müşteki S.K'ye karşı üzerine atılı 'haksız tahrik' altında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlemiştir. Şarjöründe 7 fişek bulunan silahla asıl hedef olan müştekiye doğru tek el ateş edilmesine rağmen omuzunu delip geçen kurşunun hemen sağ bitişiğinde oturan maktulün sol kulak altı kısmına denk gelmesi neticesinde ölüm meydana geldi.