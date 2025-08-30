SON DAKİKA... Merve Nur Yararlık cinayetinde flaş gelişme! Aile şikayetinden vazgeçti!

Eylemin işleniş biçiminin suçun dolaylı kastla gerçekleştirildiğinin kabulünü gerektirmiştir. Ölenin tahrik edici söz ve davranışlarının bu nedenle şüpheli lehine haksız tahrik hükümleri kapsamında değerlendirilemeyecektir. Hedef alınan müşteki dışında, masa etrafında oturan gruptan bir başkasının da vurulabileceğinin öngörülebilmesine rağmen eyleminden vazgeçmeyen ve kararlılıkla ateş eden Yararlık'ın ölümüne neden olan şüphelinin, üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır. Ayrıca, ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçunu işlenmiştir. Bülent A. hakkında kamu davası açılmasına yetecek yeterli delilin bulunduğu tüm soruşturma evrakı kapsamında anlaşılmaktadır. Sanığın yargılamasının yapılarak üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılması kamu adına talep olunur."