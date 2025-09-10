SON DAKİKA… Meryem Samou cinayetinde iddianamedeki detaylar kan dondurdu: Vücudunda 17 kesik tespit edildi!

"ELDİVENLERİ KANLI GÖRÜNCE ÇÖPE ATTIM"

Öte yandan iddianamede, sanık Zekeriyya A.'nın ifadesine de yer verildi. Sanık ifadesinde, "Olay günü eşim ile birlikte müşteki şahsın ikametlerine gittik. Sohbet ettiğimiz sırada Guli'nin çocuk odası lambasının arızalı olduğunu, odanın çok yüksek olduğunu, kendisinin değiştiremeyeceğini söyledi. Benden yardım istedi, lambaya baktım ve yuvası olmadığını fark ettim. 'Size yardımcı olurum' dedim ve ikametten ayrıldık. 13 Ocak günü göğsümde ağrı olması sebebiyle işe gitmedim. Evden, işe gideceğim diyerek evden çıktım. Minibüs beklerken nalbur gördüm ve girdim. 20 lira karşılığında lamba yuvası aldım, müştekinin evine doğru gittim. Kapıyı Meryem Samou açtı. Eve girerken elimde eldiven vardı, evde Meryem ve Ahmad'den başka kimse yoktu. Meryem'den sandalye ve tornavida istedim, şalterleri indirdim ve telefon ışığını yakarak lamba yuvasını takacağım odaya girdim. Meryem'den telefon ışığını tutmasını istedim, Meryem'in annesinin çantasını göstererek 'dayı, dayı annemin çantasında çok para var ha' dedi. Aklımda hırsızlık yoktu. Meryem'in çok para var demesi üzerine bir an aklıma paraları almak geldi. Daha önce mutfakta gördüğüm kaldırım taşını alarak tekrar odaya geldim. Meryem'in kafasına doğru sert bir şekilde 2 defa vurdum. O esnada Meryem'in başı kanıyordu. Çantayı alıp içine baktığımda para olmadığını görünce sinirlendim, yanımdaki bıçağı Meryem'e doğru salladım. Neresine geldiğini hatırlamıyorum, 3-4 kez bıçağı salladım. Bıçağın vücuduna değdiğini hissettim. Meryem hareketsiz kalınca aynı taşla bir diğer çocuk Ahmad'a 1 defa vurdum. Ahmad hareketsiz yerde kalınca evden çıktım. Eldivenleri kanlı görünce çöpe attım, kamera görüntülerdeki şahıs benim" ifadelerini kullandı.