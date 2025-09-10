SON DAKİKA… Meryem Samou cinayetinde iddianamedeki detaylar kan dondurdu: Vücudunda 17 kesik tespit edildi!
SON DAKİKA… İstanbul Bağcılar’da Zekeriyya A. evine girdiği 12 yaşındaki Meryem Samou'yu başına taşla vurarak hayattan kopardı. 6 yaşındaki kardeşi Ahmad’i ise yaraladı. Tutuklanan cani hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Sanığın 25 Eylül’de hakim karşısına çıkması beklenirken iddianamede yer alan detaylar yaşanan vahşetin kanıtıydı…
SON DAKİKA… İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde, Meryem Samou'yu (12) kafasına taşla vurarak ve bıçaklayarak öldüren, aynı taşla Samou'nun 6 yaşındaki kardeşi Ahmad Samou'yu da yaralayan Zekeriyya A.'ya (51) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zekeriyya A. 'şüpheli', hayatını kaybeden kız çocuğu Meryem Samou 'maktul' sıfatıyla yer aldı.
İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR KAN DONDURDU
Hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden 12 yaşındaki Meryem Samou'nun boğaz kısmında kesi ve kafasının belli yerlerinde darp yaraları ile hayatını kaybettiği, olay sırasında evde olan ve yaralı olarak kurtulan Ahmed Samou'nun da vücudunun bazı yerlerinde darp izleri olduğu anlatıldı. Öte yandan iddianamede, olay günü yaralı Ahmed'in polis tarafından ifadesinin alınmak istendiği ancak küçük çocuğun hıçkırarak ağladığı ve kendisini ifade edecek durumda olmadığı belirtildi. Mağdur Ahmed hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna da yer verilen iddianamede, yaralarda kişinin yaşamının tehlikeye sokan bir durumun olmadığı, yaranın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek hafif nitelikte olmadığı ve darbelerin vücutta kemik kırığına neden olmadığı belirtildi.
VÜCUDUNDA 3 KESİ, DELİCİ ALET YARASI VE 17 ADET KESİK YARA
Ayrıca hayatını kaybeden Meryem Samou için hazırlanan otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, maktulün vücudunda 3 adet kesici, delici alet yarası ve 17 adet kesik yara tespit edildiği ve yaralanmaların öldürücü nitelikte olmadığı, maktulün ölümünün künt kafa travmasına bağlı, kafatası kırıkları ile beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği bilgisine yer verildi. İddianamede, olay sonrası Ahmed Samou'ya şüphelinin tespiti için yaptırılan teşhis çalışmalarında, Zekeriyya A.'yı net ve kesin olarak teşhis ettiği de belirtildi.