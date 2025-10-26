SON DAKİKA… Meteoroloji İstanbul dahil 8 il için alarm verdi! Yeni sağanak dalgası geliyor: O güne ve saate dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sıcaklıkların düşeceğini ve Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise kar ve karla karışık yağmur görülecek. Marmara'nın batısında ise güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgarlara karşı uyarı yapıldı. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

SAĞANAK, KAR, FIRTINA…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.