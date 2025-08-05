Son dakika: Meteoroloji tek tek açıkladı! Sağanak ve yağış geliyor! O iller için kritik uyarı

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ağustos Salı günü için hazırladığı hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek, ancak bazı bölgelerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. O ille tek tek açıklanırken İstanbul'un da olması dikakt çekti. Peki dikkat edilmesi günler hangileri? İşte haberin detayları...

Son dakika: Meteoroloji tek tek açıkladı! Sağanak ve yağış geliyor! O iller için kritik uyarı

Bugün için en dikkat çekici uyarılardan biri, Marmara Bölgesi'nde beklenen kuvvetli rüzgar. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bölgede kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın hızı saatte 30 ila 50 kilometreye ulaşacak.

Son dakika: Meteoroloji tek tek açıkladı! Sağanak ve yağış geliyor! O iller için kritik uyarı

Bu durum, özellikle deniz ulaşımında aksamalara ve olası feribot seferi iptallerine neden olabilir. Küçük tekneler ve balıkçı tekneleri için de risk taşıyan bu rüzgar, günlük yaşamı ve dışarıdaki etkinlikleri olumsuz etkileyebilir. Bölge sakinlerinin ve özellikle denizcilerin bu uyarıları dikkate alarak hareket etmeleri önem taşıyor.

Son dakika: Meteoroloji tek tek açıkladı! Sağanak ve yağış geliyor! O iller için kritik uyarı

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji raporunda, Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği belirtildi. Yağışların etkili olacağı başlıca yerler arasında Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı şeridi ve bazı iç bölgeler yer alıyor. Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu gibi iller de yağış uyarısı yapılan şehirler arasında.

Son dakika: Meteoroloji tek tek açıkladı! Sağanak ve yağış geliyor! O iller için kritik uyarı

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları ve özellikle dere yataklarından uzak durmaları tavsiye ediliyor. Yağış anında oluşabilecek gök gürültülü fırtınalar ve yıldırım düşmeleri de risk taşıdığından, açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak gerekiyor.

Son dakika: Meteoroloji tek tek açıkladı! Sağanak ve yağış geliyor! O iller için kritik uyarı

HAVA SICAKLIKLARINDA SON DURUM

Hava sıcaklıklarında ise genel olarak büyük bir değişiklik beklenmiyor. Ancak İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, diğer yerler ise az bulutlu ve açık olacak.

Son dakika: Meteoroloji tek tek açıkladı! Sağanak ve yağış geliyor! O iller için kritik uyarı

Bu durum, özellikle yüksek sıcaklıklara hassas olan kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler ve yaşlılar için dikkatli olunması gereken bir gün olacağının işareti. Uzmanlar, gün içinde bol sıvı tüketilmesini ve güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmasını öneriyor.

Son dakika: Meteoroloji tek tek açıkladı! Sağanak ve yağış geliyor! O iller için kritik uyarı

5 Ağustos Salı günü için hava durumu raporu, Türkiye'nin farklı bölgeleri için önemli uyarılar içeriyor. Güne başlarken bu uyarıları dikkate almak, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmayı sağlayacaktır.

Son dakika: Meteoroloji tek tek açıkladı! Sağanak ve yağış geliyor! O iller için kritik uyarı

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU AÇIKLADI!

5 AĞUSTOS SALI

Yarın, yani 5 Ağustos Salı günü, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak haritaya göre, bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Karadeniz'in doğu kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batı bölgelerinde yağışlar bekleniyor. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklıklar 30-35 derece civarında hissedilecek. Marmara Bölgesi'nde rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji tek tek açıkladı! Sağanak ve yağış geliyor! O iller için kritik uyarı

6 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Çarşamba günü hava durumu, Salı gününe benzer bir seyir izleyecek. Yağışlı hava dalgası batıdan doğuya doğru ilerleyecek. Karadeniz Bölgesi genelinde yağışlar etkili olurken, İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde de yerel sağanaklar görülecek. İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde rüzgar etkisini sürdürürken, sıcaklıklar yine 30 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde ise yüksek sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak.

Son dakika: Meteoroloji tek tek açıkladı! Sağanak ve yağış geliyor! O iller için kritik uyarı

7 AĞUSTOS PERŞEMBE

Perşembe günü, hava durumu haritasına göre Türkiye'nin batı ve orta kesimlerinde yağışlar etkili olacak. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar düşerken yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yüksek sıcaklıklar devam edecek ve hava açık olacak. Karadeniz'de yer yer yağışlar görülecek.

Son dakika: Meteoroloji tek tek açıkladı! Sağanak ve yağış geliyor! O iller için kritik uyarı

8 AĞUSTOS CUMA

Haftanın son iş günü olan Cuma günü, hava durumu haritasında yağışların Türkiye'nin kuzey kesimlerinde yoğunlaştığı görülüyor. Karadeniz Bölgesi'nde ve Marmara'nın doğusunda sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklıklar ve açık bir hava bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji tek tek açıkladı! Sağanak ve yağış geliyor! O iller için kritik uyarı

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00)

Güne başlarken Türkiye genelinde hava durumu genellikle parçalı bulutlu ve açık olacak. Marmara Bölgesi'nde, özellikle Trakya ve İstanbul çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (30-50 km/saat) etkili olacak. Bu durum, sabah saatlerinde deniz ulaşımını ve dışarıdaki etkinlikleri etkileyebilir. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) ise yerel sağanak yağışlar görülecek. Yağışlar, bölge genelinde serin bir hava getirebilir.

Son dakika: Meteoroloji tek tek açıkladı! Sağanak ve yağış geliyor! O iller için kritik uyarı

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerinde hava durumu haritasında belirgin değişiklikler dikkat çekiyor. Marmara'daki kuvvetli rüzgar devam ederken, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde ani ve şiddetli yağışlar görülebilir. Ayrıca Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri de yağışlardan etkilenecek. Diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Güneydoğu Anadolu ve Ege'nin güney kıyılarında sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyredecek.

Son dakika: Meteoroloji tek tek açıkladı! Sağanak ve yağış geliyor! O iller için kritik uyarı

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerinde sağanak yağışlar İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde etkisini sürdürecek. Eskişehir, Afyonkarahisar ve Antalya'nın iç kesimleri ile Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Doğu Karadeniz'deki yağışlar ise günün ilerleyen saatlerinde etkisini azaltacak. Ülkenin büyük bir bölümünde hava parçalı bulutlu olacak, Marmara'daki rüzgarın şiddeti azalacak.

Son dakika: Meteoroloji tek tek açıkladı! Sağanak ve yağış geliyor! O iller için kritik uyarı

6 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GECE (00:00 - 06:00)

Çarşamba'ya girerken gece saatlerinde hava durumu sakinleşiyor. Türkiye'nin büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Yalnızca Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevresinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Diğer illerde ise gece serin ve bulutlu bir hava bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık