SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Afrika'dan gelen son sıcak hava dalgası kapıda! Termometreler 37 dereceyi görecek!
Yazdan kalma günler geri mi geliyor? Meteoroloji'den kritik 5 günlük hava durumu tahmini geldi: Hafta ortasında bazı iller 36°C'yi görecekken, hafta sonu yağışlı ve serin hava geliyor. Türkiye'nin hava durumu değişiyor. Planlarınızı yapmadan önce il il hava durumu haritasına ve beklenen değişimlere göz atın! Peki İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'da sıcaklık kaç derece olacak İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan verilere göre, 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin hava durumu büyük bir değişim gösterecek. Haftanın ilk yarısında hüküm süren sıcak ve güneşli hava, hafta sonuna doğru yerini serin ve bazı bölgelerde yağışlı bir havaya bırakacak. Bu durum, sonbaharın etkilerinin daha belirgin bir şekilde hissedileceğini gösteriyor.
O BÖLGELER 30 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKACAK!
Haftanın ilk günleri, güneşin ve sıcaklığın tadını çıkarmak isteyenler için ideal olacak. Batı ve güney bölgeler, özellikle kıyı kesimleri, 30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarla adeta yazdan kalma günler yaşayacak. İç Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ise sıcaklıklar 20-25°C aralığında seyredecek, hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli olacak.
DİYARBAKIR'DA KRİTİK SICAKLIK ARTIŞI!
Ancak, Salı günü Diyarbakır ve çevresinde termometrelerin 36°C'yi göstermesi, bölge sakinleri için dikkat edilmesi gereken bir sıcaklık artışına işaret ediyor. Bu durum, özellikle güneydoğu kesimlerde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının gücünü ortaya koyuyor.