SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Afrika'dan gelen son sıcak hava dalgası kapıda! Termometreler 37 dereceyi görecek!

Yazdan kalma günler geri mi geliyor? Meteoroloji'den kritik 5 günlük hava durumu tahmini geldi: Hafta ortasında bazı iller 36°C'yi görecekken, hafta sonu yağışlı ve serin hava geliyor. Türkiye'nin hava durumu değişiyor. Planlarınızı yapmadan önce il il hava durumu haritasına ve beklenen değişimlere göz atın! Peki İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'da sıcaklık kaç derece olacak İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan verilere göre, 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin hava durumu büyük bir değişim gösterecek. Haftanın ilk yarısında hüküm süren sıcak ve güneşli hava, hafta sonuna doğru yerini serin ve bazı bölgelerde yağışlı bir havaya bırakacak. Bu durum, sonbaharın etkilerinin daha belirgin bir şekilde hissedileceğini gösteriyor.

O BÖLGELER 30 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKACAK!

Haftanın ilk günleri, güneşin ve sıcaklığın tadını çıkarmak isteyenler için ideal olacak. Batı ve güney bölgeler, özellikle kıyı kesimleri, 30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarla adeta yazdan kalma günler yaşayacak. İç Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ise sıcaklıklar 20-25°C aralığında seyredecek, hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

DİYARBAKIR'DA KRİTİK SICAKLIK ARTIŞI!

Ancak, Salı günü Diyarbakır ve çevresinde termometrelerin 36°C'yi göstermesi, bölge sakinleri için dikkat edilmesi gereken bir sıcaklık artışına işaret ediyor. Bu durum, özellikle güneydoğu kesimlerde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının gücünü ortaya koyuyor.

PERŞEMBE YAĞIŞ İHTİMALİ!

Hafta ortasından itibaren hava durumu değişmeye başlayacak. Özellikle Perşembe günü, batı ve kuzey bölgelerde bulutluluk ve hafif yağış ihtimali artarken, sıcaklıklar 25-28°C aralığına düşecek. Bu değişim, ülkenin farklı coğrafyaları arasında hava durumu farkının belirginleşmesine neden olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise yüksek sıcaklıklarını ve güneşli havalarını korumaya devam edecek.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonuna doğru ise serinleme dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Cuma günü, kuzey ve batı bölgelerde sıcaklıklar hissedilir derecede düşerek 20-25°C seviyelerine gerileyecek. Bu bölgelerde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava hakim olacak. Doğu bölgelerde de sıcaklıklar bir miktar düşüş gösterse de güneşli hava devam edecek. Bu ani geçiş, vatandaşların hafta sonu planlarını yaparken hava durumu tahminlerini göz önünde bulundurmasını gerektirecek. Sonbaharın kendine özgü değişken havası, bu tarihlerde tüm Türkiye'de kendini gösterecek.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

22 EYLÜL 2025 - PAZARTESİ

Hava durumu tahminine göre Türkiye genelinde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacakken, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar 20-25 derece civarında seyredecek. Yağış ihtimali ise haritada belirtilen hiçbir bölgede görünmüyor.

23 EYLÜL 2025 - SALI

Salı günü hava durumu Pazartesi gününe benzer şekilde devam ediyor, ancak birkaç değişiklik mevcut. Ülke genelinde hava yine güneşli ve parçalı bulutlu. Batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar 30 derece civarında seyrederken, Diyarbakır ve çevresinde sıcaklığın 36 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Bu durum bölgedeki sıcaklık artışına dikkat çekiyor.

24 EYLÜL 2025 - ÇARŞAMBA

Çarşamba günü hava durumu, sıcaklıkların genel olarak yükseldiği bir tablo çiziyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları yükselirken, batı ve güney bölgelerdeki sıcaklıklar Pazartesi ve Salı günlerine göre daha istikrarlı kalıyor. Haritada ayrıca Erzurum ve Ağrı civarında yağış ihtimali belirtiliyor, bu da doğu kesimlerde havanın değişebileceğini gösteriyor.

25 EYLÜL 2025 - PERŞEMBE

Perşembe günü, hava durumu tahminine göre batı ve kuzey bölgelerde bulutluluk ve yağış ihtimali artıyor. Bu bölgelerde sıcaklıklar da birkaç derece düşerek 25-28 derece arasına geriliyor. Doğu ve güneydoğu bölgeler ise sıcak ve güneşli kalmaya devam ediyor. Bu durum, ülkenin farklı bölgeleri arasında hava durumu farkının belirginleştiğini gösteriyor.

26 EYLÜL 2025 - CUMA

Hava durumu tahmini, Cuma günü Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini gösteriyor. Kuzey ve batı bölgelerde sıcaklıklar 20-25 derece civarına düşerken, parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Doğu bölgelerde de hava biraz serinlerken, yine de güneşli bir hava hâkim olacak. Bu durum, hafta sonuna doğru ülkenin genelinde sonbahar etkilerinin hissedileceğini işaret ediyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00-12:00)

Sabah saatlerinde Türkiye genelinde hava durumu sakin ve güneşli başlıyor. Ülkenin büyük bir bölümünde güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Bu saatlerde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde hava açık. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer bulutlanmalar görülebilir. Genel olarak, haftanın ilk gününe güzel bir havayla başlanıyor.

ÖĞLE (12:00-18:00)

Öğle saatlerinde hava durumu genel olarak değişmiyor. Ülke genelinde güneşli ve parçalı bulutlu hava devam ediyor. Sıcaklıkların günün en yüksek seviyelerine ulaşacağı bu saatlerde, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde hava açık ve sıcak olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da güneşli hava etkisini sürdürüyor. Yağış ihtimali bu saatlerde de görünmüyor.

PAZARTESİ AKŞAM (18:00-24:00)

Akşam saatlerinde hava durumu büyük ölçüde gündüz saatlerine benzer şekilde devam ediyor. Çoğu bölgede hava hala açık veya az bulutlu. Güneşli havadan sonra sıcaklıklar yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bulutluluk oranı hafifçe artıyor, ancak yağış beklenmiyor. Genel olarak, Pazartesi günü ülke genelinde güneşli ve açık bir havayla sona eriyor.

GECE (00:00-06:00)

Gece yarısından sonra, yani Salı gününe geçişte, hava durumu büyük bir değişiklik göstermiyor. Türkiye genelinde hava açık ve bulutsuz kalmaya devam ediyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşerken, herhangi bir yağış veya olumsuz hava koşulu beklenmiyor. Bu durum, yeni güne de sakin ve açık bir havayla başlanacağını gösteriyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık