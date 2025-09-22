SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Afrika’dan gelen son sıcak hava dalgası kapıda! Termometreler 37 dereceyi görecek!

26 EYLÜL 2025 - CUMA Hava durumu tahmini, Cuma günü Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini gösteriyor. Kuzey ve batı bölgelerde sıcaklıklar 20-25 derece civarına düşerken, parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Doğu bölgelerde de hava biraz serinlerken, yine de güneşli bir hava hâkim olacak. Bu durum, hafta sonuna doğru ülkenin genelinde sonbahar etkilerinin hissedileceğini işaret ediyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? SABAH (06:00-12:00) Sabah saatlerinde Türkiye genelinde hava durumu sakin ve güneşli başlıyor. Ülkenin büyük bir bölümünde güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Bu saatlerde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde hava açık. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer bulutlanmalar görülebilir. Genel olarak, haftanın ilk gününe güzel bir havayla başlanıyor.