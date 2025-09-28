SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Balkanlar'dan soğuk hava dalgası ve yağmur geliyor! Yeni haftada hava nasıl olacak?
Uzun süren sıcak havanın ardından Pazar akşamı itibarıyla hava değişimi başlıyor. Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde etkili olacak yağışlar, sıcaklıkları hızla düşürecek. Özellikle Pazartesi ve Salı günleri sağanak yağış beklentisi var. Güneyde sıcaklık direnişi sürse de, soğuk hava dalgasına karşı tedbirli olunması gerekiyor. Peki İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? İşte detaylar...
Hava değişimi, Pazar öğleden sonra Akdeniz Bölgesi'nde, özellikle Antalya çevresindeki kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ile başlayacak. Ancak asıl serinleme ve yağışlı hava, Pazar akşamı ve Pazartesi gecesi Marmara ve Batı Karadeniz'e ulaşarak etkisini gösterecek. İstanbul ve Bursa gibi illerde hava kapanacak ve yerel yağışlar başlayacak.
PAZARTESİ VE SALI: YAĞIŞLAR KUZEY VE DOĞU'DA ETKİLİ
Yeni haftanın ilk günleri olan Pazartesi ve Salı'da, soğuk ve yağışlı hava etkisini iyice artıracak ve Karadeniz hattı ile Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerine kayacak. Bu bölgelerde sağanak yağışlar etkili olurken, sıcaklıklar 20 derecenin altına inerek bölge halkına sonbahar serinliğini hissettirecek. Özellikle Marmara'da başlayan soğuma, bölgeyi yaz havasından tamamen çıkaracak. Yağışlar bu bölgelerde Pazartesi ve Salı günleri boyunca etkili olacak.
GÜNEYDE DİRENEN SICAKLIKLAR VE HAFTA ORTASI MOLA
Yağış ve soğuk hava, ülkenin güney ve güneydoğu kesimlerinde etkisiz kalacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava güneşli ve parçalı bulutlu seyrederken, sıcaklıklar 30-33 derece bandında kalarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.