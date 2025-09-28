SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Balkanlar'dan soğuk hava dalgası ve yağmur geliyor! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Uzun süren sıcak havanın ardından Pazar akşamı itibarıyla hava değişimi başlıyor. Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde etkili olacak yağışlar, sıcaklıkları hızla düşürecek. Özellikle Pazartesi ve Salı günleri sağanak yağış beklentisi var. Güneyde sıcaklık direnişi sürse de, soğuk hava dalgasına karşı tedbirli olunması gerekiyor. Peki İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

Hava değişimi, Pazar öğleden sonra Akdeniz Bölgesi'nde, özellikle Antalya çevresindeki kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ile başlayacak. Ancak asıl serinleme ve yağışlı hava, Pazar akşamı ve Pazartesi gecesi Marmara ve Batı Karadeniz'e ulaşarak etkisini gösterecek. İstanbul ve Bursa gibi illerde hava kapanacak ve yerel yağışlar başlayacak.

PAZARTESİ VE SALI: YAĞIŞLAR KUZEY VE DOĞU'DA ETKİLİ

Yeni haftanın ilk günleri olan Pazartesi ve Salı'da, soğuk ve yağışlı hava etkisini iyice artıracak ve Karadeniz hattı ile Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerine kayacak. Bu bölgelerde sağanak yağışlar etkili olurken, sıcaklıklar 20 derecenin altına inerek bölge halkına sonbahar serinliğini hissettirecek. Özellikle Marmara'da başlayan soğuma, bölgeyi yaz havasından tamamen çıkaracak. Yağışlar bu bölgelerde Pazartesi ve Salı günleri boyunca etkili olacak.

GÜNEYDE DİRENEN SICAKLIKLAR VE HAFTA ORTASI MOLA

Yağış ve soğuk hava, ülkenin güney ve güneydoğu kesimlerinde etkisiz kalacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava güneşli ve parçalı bulutlu seyrederken, sıcaklıklar 30-33 derece bandında kalarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

O TARİHTEN SONRA SICAKLIKLAR GERİ YÜKSELECEK

Ancak bu yağışlı geçiş kısa sürecek. Çarşamba ve Perşembe günleri yağışlar neredeyse tamamen kesilecek ve ülke genelinde hava yeniden açılarak, güneşli ve ılık bir sonbahar seyrine dönecek. Bu tarihlerde sıcaklıklar, kuzeyde de yeniden hafifçe yükselişe geçecek. Vatandaşların, özellikle Pazar-Salı günleri arasındaki yağış ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olmaları önemle duyurulur.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul ve Ankara, önümüzdeki günlerde ülkenin kuzey ve iç kesimlerini etkileyecek olan serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. İstanbul'da hava değişimi Pazar akşamı başlayacak; parçalı bulutlu bir güne başlanırken akşam saatlerinde bulutlanma artacak ve Pazartesi günü hafif yağışlar ve hissedilir bir sıcaklık düşüşü bekleniyor. Ankara ise Pazartesi ve Salı günleri daha çok parçalı bulutlu ve serin bir havayla karşı karşıya kalacak; yağış ihtimali İstanbul'a göre daha düşük olsa da, sıcaklıklar 20'li derecelerin başında seyrederek sonbahar serinliğini yaşatacak.

Buna karşın İzmir, bu serin ve yağışlı sistemden en az etkilenen büyük şehir olacak; tüm dönem boyunca genellikle güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklıklar 25-26 derece civarında seyrederek ılıman bir Ege sonbaharı yaşatacak. Üç büyük şehirde de hava, Çarşamba gününden itibaren yeniden açacak ve güneşli, istikrarlı bir seyre dönecek.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNÜN HAVA TAHMİN RAPORU YAYIMLANDI!

PAZAR, 28 EYLÜL 2025

Hafta sonunun son günü olan Pazar günü, Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ülkenin batı bölgelerinde sıcaklıklar 20'li derecelerin ortalarında seyrederken, iç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde 20'li derecelerin başında kalıyor. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında ise sıcaklıklar oldukça yüksek; örneğin Antalya çevresinde 32 derece, Şanlıurfa çevresinde ise 33 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde yerel olarak kısa süreli yağışlar görülebilir.

PAZARTESİ, 29 EYLÜL 2025

Pazartesi günü hava durumu genel olarak soğuyor ve yağışlı bir seyir izliyor. Marmara ve Ege'nin büyük bir bölümünde parçalı bulutlu bir hava sürse de, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlar ve sıcaklık düşüşleri dikkat çekiyor. Özellikle Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli olabilir. İç ve doğu kesimlerdeki maksimum sıcaklıklar 20'li derecelerin altına inerken, Akdeniz ve Güneydoğu'daki yüksek sıcaklıklar (30-32 derece) devam ediyor. Batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece ve gündüz sıcaklık farkları artıyor.

SALI, 30 EYLÜL 2025

Salı günü, yağışlı hava etkisini biraz daha doğuya kaydırıyor. Karadeniz'in büyük bir bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar devam ederken, Karadeniz'de sıcaklıklar düşüş eğilimini sürdürüyor. Batı bölgelerde hava yeniden açmaya ve ısınmaya başlıyor. Özellikle İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Akdeniz kıyılarında 29-30 derecelerde seyreden sıcaklıklar, tatilciler için hâlâ uygun koşullar sunuyor.

ÇARŞAMBA, 1 EKİM 2025

Yeni ayın ilk günü olan Çarşamba günü, Türkiye genelinde hava istikrar kazanıyor. Yağışlar büyük ölçüde kesiliyor, sadece Karadeniz'in doğu kıyıları ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yerel ve hafif yağış olasılıkları bulunuyor. Sıcaklıklar genel olarak hafifçe yükseliyor. Batı bölgelerde yeniden güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'deki sıcaklıklar 29-31 derece civarında devam ederek yaz sıcaklarını hatırlatıyor. İç Anadolu'da ise 20'li derecelerin başında seyrediyor.

PERŞEMBE, 2 EKİM 2025

Hafta ortasında, Perşembe günü hava açık ve güneşli bir seyre dönüyor. Ülkenin büyük bir kısmında parçalı bulutlu veya az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor, yağışlar neredeyse tamamen kesilmiş durumda. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne göre çok az değişim gösteriyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında güneşin etkisiyle sıcaklıklar yüksek kalmaya devam ediyor (27-31 derece). Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 20'li derecelerin ortalarına tırmanıyor. Genel olarak huzurlu ve güneşli bir sonbahar günü öngörülüyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

SABAH: 06:00 - 12:00

Pazar sabahı Türkiye genelinde genellikle parçalı bulutlu veya az bulutlu bir hava hakimdir. Ülkenin büyük bir çoğunluğu güneşli veya güneşi görebileceği bir sabaha uyanıyor. Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz kıyılarında yer yer hafif bulutluluklar görülmekle birlikte, belirgin bir yağış beklentisi bulunmamaktadır. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli ve açık bir hava bekleniyor.

ÖĞLE 12:00 - 18:00

Öğleden sonra, hava durumu tablosunda önemli bir değişiklik olarak Akdeniz Bölgesi'nde, özellikle Antalya çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor. Bu yağışlar, haritada kırmızı şimşek ikonlarıyla gösterilmiştir ve yerel olarak kuvvetli olabilir. Diğer bölgelerde ise genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu hava devam ediyor. Marmara'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde bulutluluk hafifçe artıyor, ancak yağış beklentisi düşüktür. Rüzgarın Ege Denizi ve Batı Akdeniz kıyılarında saatte 30-50 km hızla esmesi beklenmektedir.

AKŞAM: 18:00 - 24:00

Pazar akşamı, hava durumu dengesi Batı ve Kuzeybatı bölgelerde bozuluyor. Marmara Bölgesi'nin tamamında ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yağmurlu ve kapalı bir hava beklenmektedir. Antalya çevresindeki gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkenin iç, doğu ve güneydoğu bölgeleri ise çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli bir akşam geçiriyor.

GECE: 00:00 - 06:00

Pazartesi'yi salıya bağlayan ilk saatlerde, yağışlı hava Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde etkisini sürdürerek iç kesimlere doğru yayılıyor. Yağışlar Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve çevrelerinde aralıklarla devam ediyor. Antalya çevresindeki gök gürültülü sağanak yağış yine haritada belirgin bir şekilde görülüyor ve bu bölgede gece boyunca dikkatli olunması gerekebilir. Ülkenin geri kalan bölgeleri (İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu) ise genellikle parçalı bulutlu veya az bulutlu bir gece geçiriyor.

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ile İzmir'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu gece saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık