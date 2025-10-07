SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli sağanaklar geliyor! İstanbul dahil 20 il için o günlere işaret edildi!

Türkiye genelinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına alarmı verildi. Bugün ve yarın başta Antalya olmak üzere Ege, Marmara ve Akdeniz'de sel ve su baskını riski had safhada. Rüzgar hızı bazı bölgelerde 60 km/saat'i bulacak. Yağışlı sistem, Çarşamba ve Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak. Hava sıcaklıkları düşerken, Peki İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte ilçelere göre son dakika hava durumu ve 5 günlük detaylı tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Türkiye, kuvvetli ve geniş kapsamlı bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Sistemin başlangıcında, hafta başına damga vuran hava olayları özellikle Ege, Marmara ve Batı Akdeniz bölgelerini hedef aldı. 6 Ekim Pazartesi günü Marmara'nın batısı ve Ege'den başlayan kuvvetli gök gürültülü sağanaklar, öğle ve akşam saatlerinde şiddetini artırarak Antalya çevresinde çok kuvvetli yağış seviyesine ulaştı.

Bu durum, kıyı ve şehir merkezlerinde ani sel, su baskını ve dolu riskini yükseltti. Ayrıca, yağış sisteminin İç Anadolu'ya ilerlemesiyle ülkenin orta ve doğu kesimlerinde rüzgarın hızı 40−60 km/saat'i bularak ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yağışlı hava dalgası, 7 Ekim Salı günü Batı Akdeniz ve Ege'deki etkisini yavaş yavaş azaltarak İç Anadolu'nun batı illerine doğru kaydı. Salı günü Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağışlar devam ederken, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz daha sıcak ve parçalı bulutlu bir gün geçirdi. Batı bölgelerinde sıcaklıklar 20∘C civarına inerken, Güneydoğu'da 30∘C'nin üzerindeki değerler korundu.

Havanın soğuması ve yağışlar, hafta ortasında 8 Ekim Çarşamba ve 9 Ekim Perşembe günleri tüm yurda yayıldı. Perşembe günü neredeyse ülkenin tamamında sağanak veya gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Bu yayılım ile birlikte hava sıcaklıkları ülke genelinde belirgin bir düşüş yaşayarak 18−20∘C aralığına indi ve sert bir sonbahar serinliği kendini gösterdi.

Yağışlı sistem, hafta sonuna doğru etkisini yitirmeye başladı. 10 Ekim Cuma günü yağışlar yavaş yavaş doğu bölgelerine çekilirken, 11 Ekim Cumartesi günü Türkiye'nin büyük bir kısmı parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya kavuştu. Hafta sonu, sadece Karadeniz'in doğu kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer yağış görülürken, sıcaklıklar yeniden yükseliş eğilimine girerek 23−27∘C bandında seyrediyor. Yetkililer, hafta boyunca süren kuvvetli yağış ve fırtına şartlarına karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması konusunda uyarılarını sürdürüyor.

4 İL İÇİN TURUNCU KODLU, 16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın için turuncu kodlu uyarı verildi. İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Muğla, Isparta ve Antalya için ise sarı kodlu uyarı verildi.

İSTANBUL'DA SARI ALARM! AKOM'DAN DA UYARI: 3 GÜN ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu sabah saatlerinden itibaren kentte kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışın, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda kuvvetleneceği aktarılan açıklamada, yağışın akşam saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, güneyin ılık ve nemli havasıyla Balkanların soğuk havasını buluşturan alçak basınç sisteminin 3 gün boyunca bölgede etkili olmaya devam edeceği, bu nedenle kuvvetli lodosla aralıklarla yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklığın 14-18 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İzmir ve Ankara bu hafta boyunca farklı ama yoğun hava olayları yaşayacak. İzmir, sistemi ilk karşılayan şehir olarak, 6 Ekim Pazartesi gününün kritik saatlerinde şiddetli gök gürültülü sağanaklar ve fırtınanın etkisini yoğun şekilde hissetti. 7 Ekim Salı itibarıyla yağışların şiddeti azalsa da şehirde serin ve aralıklı yağmurlu hava sürecek. Ancak Ege kıyılarında beklenen genel iyileşmeye paralel olarak, İzmir hava durumu hafta sonuna doğru hızla düzelerek parçalı bulutlu ve güneşli bir seyre dönecek ve sıcaklıklar tekrar 23−27∘C bandına yükselecek.

Ankara ise, batıdaki sistemin İç Anadolu'ya kaymasıyla birlikte hava koşullarını asıl olarak haftanın ortasında hissedecek. Başkentte Salı günü sağanak yağışlar başlarken, Çarşamba ve Perşembe günleri yağışlar tüm yurdu saran sistemle birlikte yoğunlaşacak. Bu dönemde sıcaklıklar 15−20∘C aralığına düşerek sonbahar serinliğini belirgin şekilde hissettirecek. Her iki şehir de yağışlı sistemi atlatarak hafta sonuna doğru, 20−27∘C aralığında seyreden güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya kavuşacak.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

7 EKİM 2025 - SALI

Genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Türkiye'nin batı ve iç bölgelerinde (Ege, Marmara, İç Anadolu'nun batısı) yer yer sağanak yağışlar ve bazı yerlerde gök gürültülü sağanaklar (İstanbul, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar çevresi) görülüyor. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi (özellikle doğusu) sıcak ve güneşli geçecek. En yüksek sıcaklıklar batıda 20−22∘C, iç ve doğuda 25−29∘C, güneydoğu ve güney kıyılarında ise 30−33∘C civarında olacak.

8 EKİM 2025 - ÇARŞAMBA

Yağışlı hava batıdan doğuya doğru yayılıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun büyük bir kısmı ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Akdeniz'in batı ve orta kıyıları (Antalya, Isparta, Muğla çevresi) şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtına potansiyeline sahip. Sıcaklıklar batıda 15−20∘C aralığına düşerken, doğu ve güneydoğuda 28−31∘C civarında seyretmeye devam ediyor.

9 EKİM 2025 - PERŞEMBE

Türkiye genelinde sıcaklıklar belirgin bir düşüşle birlikte yağışlar etkisini sürdürüyor. Hemen hemen tüm bölgelerde, ağırlıklı olarak sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri ve iç bölgelerde sıcaklıklar 15−20∘C aralığına, batıda ise yer yer 18−20∘C civarına iniyor. Yağışın en yoğun olduğu yerler yine batı, iç ve Karadeniz bölgeleri gibi görünüyor. Güneydoğu'da ise parçalı bulutlu ve sağanak yağışlar bekleniyor, sıcaklıklar 25−29∘C aralığında seyrediyor.

10 EKİM 2025 - CUMA

Yağışlar ülkenin doğu yarısına doğru kayarken, batı ve iç bölgelerde hava tekrar iyileşmeye başlıyor. Marmara'nın büyük bir kısmı, Ege ve Batı Akdeniz parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya uyanıyor. Ancak Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in büyük bir kısmı halen sağanak yağışlı geçecek. Batıda sıcaklıklar 20−23∘C civarında sabit kalırken, doğu bölgelerinde 18−25∘C aralığında seyrediyor.

11 EKİM 2025 - CUMARTESİ

Hava durumu tekrar genel bir iyileşme eğilimine giriyor. Ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sadece Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve yer yer Akdeniz'in batı kıyılarında (özellikle sabah saatlerinde) kısa süreli hafif sağanak yağışlar beklenebilir. Sıcaklıklar, batı ve güneyde 23−27∘C aralığında, iç ve doğu bölgelerinde ise 20−24∘C aralığında, mevsim normallerine yakın seyrediyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

SABAH (06:00 - 12:00 TSİ)

Pazartesi günü sabaha, ülkenin batı bölgeleri kuvvetli yağışlı ve fırtınalı bir havayla başlıyor. Özellikle Ege Bölgesi (İzmir, Manisa, Aydın dahil), Marmara'nın batı kıyıları ve Batı Akdeniz illerinin genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Antalya'nın batı kesimleri bu yağışların şiddetini en çok hisseden bölgeler arasında yer alırken, ülkenin orta ve doğu kısımlarında hava durumu daha stabil; bu bölgelerde parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor, ancak İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın hızı 40−60 km/saat'e ulaşarak etkili oluyor.

Öğle (12:00 - 18:00 TSİ)

Öğle saatlerine gelindiğinde, yağışlı sistem etkisini sürdürerek İç Anadolu'ya doğru ilerliyor. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar hala Marmara'nın güneyinden Ege ve Batı Akdeniz'e kadar geniş bir alanda devam ediyor. Yağışın şiddeti ve kapsama alanı geniş kalırken, ülkenin orta ve doğu kesimlerindeki kuvvetli rüzgar (40−60 km/saat) da etkisini sürdürüyor. Doğu yarısında ise genel olarak parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağışların görüldüğü bir hava bekleniyor.

Akşam (18:00 - 24:00 TSİ)

Akşam saatlerinde hava durumu daha da kritik bir hal alıyor; özellikle Antalya il genelinde ÇOK KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ uyarısı dikkat çekiyor, bu durum sel ve su baskını riskini ciddi şekilde artırabilir. Batıdaki diğer yağışlı alanlar olan Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu'nun batısı (Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar) ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri de kuvvetli sağanak yağışlar almaya devam edecek. Türkiye'nin orta ve doğu kesimlerinde ise kuvvetli rüzgarın hızı 60 km/saat'i bularak olumsuzluklara yol açabilir.

GECE (00:00 - 06:00 TSİ)

Haftanın ikinci gününün ilk saatlerinde yağışlı sistem, doğu ve güney bölgelere doğru kayarak batıda etkisini azaltmaya başlıyor. Buna rağmen, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz kıyıları ve İç Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlar hala etkisini sürdürecek. Özellikle Antalya'nın doğu kıyıları hala şiddetli yağış potansiyeli taşıdığından dikkatli olmak gerekiyor. Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı ise yağışsız, parçalı bulutlu bir gece ve sabaha hazırlanıyor.

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara'nın batısı, Eskişehir. Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara'nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara'nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik ve Sakarya çevreleri haric yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sanah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 17°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın batısı ile Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu,

ZONGULDAK 14°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu,

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS 4°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

VAN 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık