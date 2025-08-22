SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara ve İzmir için alarm verildi: Hafta sonuna dikkat!

SON DAKİKA… Afrika üzerinden peş peşe gelen sıcak hava dalgası Türkiye’yi bu yaz etkisi altına aldı. Sıcaklıklar rekor derecelere çıkarken yüzde 90’ları aşan nem bunalttı. Son bir haftadır poyrazın etkisiyle hava biraz olsun serinlese de Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu paylaştı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’e hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 09:07 Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 09:25

SON DAKİKA… Türkiye, bu yaz Afrika sıcaklarıyla mücadele etti. Özellikle haziran ve temmuz aylarında peş peşe yaşanan sıcak hava dalgası ile sıcaklıklar 40 dereceleri aşarken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 50'yi geçti.

Birkaç haftadır etkili olan poyraz, havayı serinletip herkese rahat bir nefes aldırsa da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu uyarısı geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik özellikle büyükşehirlerde hava sıcaklığının yeniden artacağını belirtti.