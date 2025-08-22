SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara ve İzmir için alarm verildi: Hafta sonuna dikkat!

SON DAKİKA… Afrika üzerinden peş peşe gelen sıcak hava dalgası Türkiye’yi bu yaz etkisi altına aldı. Sıcaklıklar rekor derecelere çıkarken yüzde 90’ları aşan nem bunalttı. Son bir haftadır poyrazın etkisiyle hava biraz olsun serinlese de Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu paylaştı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’e hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA… Türkiye, bu yaz Afrika sıcaklarıyla mücadele etti. Özellikle haziran ve temmuz aylarında peş peşe yaşanan sıcak hava dalgası ile sıcaklıklar 40 dereceleri aşarken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 50'yi geçti.

Birkaç haftadır etkili olan poyraz, havayı serinletip herkese rahat bir nefes aldırsa da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu uyarısı geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik özellikle büyükşehirlerde hava sıcaklığının yeniden artacağını belirtti.

2-4 DERECE BİRDEN ARTACAK!

Hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, hafta boyunca mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artacağını belirterek, "Sıcaklıklar yurt genelinde cuma ve cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca bu şekilde seyredecek" dedi.

KARADENİZ'DE YAĞMUR VAR

Yağışlı havanın ise sadece Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğini belirten Çelik, "Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"SICAKLIKLAR ARTACAK"

Cuma ve cumartesi günü için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, "Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz. Onun dışında iç ve güney bölgelerde yağış beklentimiz yok" dedi.

Çelik, sıcaklıkların İstanbul'da 30 ila 32, Ankara'da 33 ila 34 ve İzmir'de 34 ila 37 derecelerde seyredeceğini belirtti.

METEOROLOJİ ALARM VERDİ: İŞTE İL İL HAVA DURUMU!

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık