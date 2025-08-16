SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul ve İzmir dahil 13 il için alarm verildi: Bu akşama dikkat!

SON DAKİKA… Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava Türkiye’yi etkisi altına altı. Sıcaklıklar 40 dereceleri aşarken nem herkesi bunalttı. Bir haftadır etkili olan poyraz herkese rahat bir nefes aldırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuyla ilgili son dakika tahminlerini paylaştı. İstanbul ve İzmir dahil 13 il için sarı kodlu uyarı verilirken, uyardı: Bu akşama dikkat!

SON DAKİKA… Sıcak hava dalgalarının etkisi altına giren Türkiye'de termometreler rekor dereceleri gösterdi. Yüzde 99 nemle birlikte sıcaklık 45 dereceleri aşarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuyla ilgili yeni tahminler geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölümlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceğine dikkat çekildi.

GÜNEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK YÜKSEK

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Marmara'da bir haftadır etkili olan poyraz, vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bugün günü gece saatlerine kadar, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor. Meteoroloji, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.

FIRTINA İÇİN SAAT VERİLDİ: BU AKŞAMA DİKKAT!

Marmara'da rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Kuzey Ege'de rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi günü (16.08.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

13 İL İÇİN SARI KODLU FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, fırtına nedeniyle 13 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Öyle ki Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu fırtına uyarısı paylaşıldı ve dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre bugün illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık

BURSA: 33, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık

BALIKESİR: 32, Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE: 31, Az bulutlu ve açık

EDİRNE: 33, Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR: 32, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık

ADANA: 36, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık

HATAY: 30, Az bulutlu ve açık

ISPARTA: 36, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu ve açık

KONYA: 33, Az bulutlu ve açık

YOZGAT: 27, Az bulutlu ve açık

BOLU: 31, Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK: 25, Az bulutlu ve açık

SİNOP: 33, Az bulutlu ve açık

AMASYA: 30, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 30, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 28, Öğle saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 30, Öğle saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 27, Az bulutlu ve açık

KARS: 26, Az bulutlu ve açık

MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık

VAN: 28, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 39, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 37, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık