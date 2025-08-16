SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul ve İzmir dahil 13 il için alarm verildi: Bu akşama dikkat!

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Marmara'da bir haftadır etkili olan poyraz, vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bugün günü gece saatlerine kadar, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor. Meteoroloji, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.