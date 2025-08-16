SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul ve İzmir dahil 13 il için alarm verildi: Bu akşama dikkat!
SON DAKİKA… Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava Türkiye’yi etkisi altına altı. Sıcaklıklar 40 dereceleri aşarken nem herkesi bunalttı. Bir haftadır etkili olan poyraz herkese rahat bir nefes aldırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuyla ilgili son dakika tahminlerini paylaştı. İstanbul ve İzmir dahil 13 il için sarı kodlu uyarı verilirken, uyardı: Bu akşama dikkat!
SON DAKİKA… Sıcak hava dalgalarının etkisi altına giren Türkiye'de termometreler rekor dereceleri gösterdi. Yüzde 99 nemle birlikte sıcaklık 45 dereceleri aşarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuyla ilgili yeni tahminler geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölümlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceğine dikkat çekildi.
GÜNEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK YÜKSEK
Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.