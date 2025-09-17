Son dakika | Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı! Tarih verildi: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın
Son dakika haberleri: Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşmeye başladı. Bu durum Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son rapora da yansıdı. Rapora göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki cuma günü yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Eylül Cuma gününe ilişkin haritalı hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı.
Buna göre; sıcaklıkların yurdun bazı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji tarafından yayımlanan raporda; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Yağış beklenen iller şu şekilde:
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın,
Karabük, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane,
Erzincan, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Muş, Bitlis, Hakkari, Van.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı