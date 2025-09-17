SON DAKİKA: Meteoroloji'den o iller için kar uyarısı! Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek

Türkiye, bu akşamdan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle perşembe ve cuma günleri hissedilecek olan bu sistemle birlikte sıcaklıklar önemli ölçüde düşecek. Karadeniz kıyılarında şiddetli yağış ve sel riski bulunurken, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerine sezonun ilk karı düşmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar...

Son günlerde güneşli ve sıcak bir hava yaşanırken, perşembe günü itibarıyla bu durum kökten değişiyor. Meteoroloji raporlarına göre, soğuk hava dalgası İstanbul ve Karadeniz hattında sıcaklıkları ortalama 8 derece kadar düşürecek.

SICAKLIKLAR 8 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Ege ve Akdeniz gibi genellikle sıcak iklime sahip bölgelerde bile sıcaklıklar 5 derece civarında azalacak. Bu ani sıcaklık değişimi, özellikle hassas bünyeli kişiler için sağlık sorunlarına yol açabilir.

KARADENİZ'E SEL UYARISI: ŞİDDETLİ YAĞIŞ KAPIDA

Soğuk hava sistemi, beraberinde özellikle Karadeniz kıyılarına sağanak ve yer yer şiddetli yağmurlar getirecek. Uzmanlar, dere ve nehirlerin taşma riskine dikkat çekerek, sel ve su baskınlarına karşı kritik uyarılarda bulunuyor.

Özellikle perşembe sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Kastamonu, akşam saatlerinde ise Trabzon, Samsun ve Rize hattında metrekareye 200 kilograma kadar yağış düşebileceği belirtiliyor. Bu durum, bölge halkının olası acil durumlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor.

HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

Yağışlar sadece yağmurla sınırlı kalmayacak. Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'da, sezonun ilk karı ile tanışılacak. Rakımı 1700-1800 metrenin üzerinde bulunan Rize, Artvin, Erzurum ve Kars gibi şehirlerde kar yağışı beklentisi bulunuyor. Bu, bölge halkı için kışa hazırlıkların başlaması gerektiğine dair önemli bir işaret.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Bu ani kış havası, neyse ki uzun sürmeyecek. Hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren yeniden yükselişe geçmesi ve Eylül ayı ortalamalarına dönmesi bekleniyor. Pazar günü ise Türkiye genelinde güneşli ve keyifli bir hava hakim olacak. Vatandaşların, bu kısa süreli ancak etkili hava değişimine karşı önlemlerini alması önem taşıyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Haftanın ortasında Türkiye genelinde sıcak ve genellikle güneşli bir hava hâkim. Ülkenin büyük bir bölümünde sıcaklıklar 25 derecenin üzerinde seyrederken, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 35 derece ve üzerine çıkıyor. Yağışlar ise sınırlı kalıyor; sadece Doğu Anadolu'nun bazı yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur veya yağmur görülebilir. Genel olarak yazdan kalma bir gün yaşanıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Perşembe günü, Türkiye'nin hava durumu kökten değişiyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Karadeniz ve Marmara bölgelerinde sıcaklıklar ciddi oranda düşüyor. İstanbul'da sıcaklıklar 20 derecenin altına inerken, Karadeniz kıyılarında sağanak ve yer yer şiddetli yağışlar etkili oluyor. Bu durum, özellikle Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Samsun ve Trabzon gibi illerde sel ve su baskını riskini artırıyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülmeye başlıyor. Ülkenin güney ve doğu kesimlerinde ise sıcaklıklar hala yüksek seyrediyor ancak bazı yerlerde hafif yağmur geçişleri yaşanıyor.

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Soğuk hava dalgasının etkisi Cuma günü de devam ediyor. Karadeniz kıyılarındaki yağışlar yer yer şiddetini korurken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da kar yağışları etkisini sürdürüyor. Ülke genelindeki sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor. Marmara, İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde bulutlu ve serin bir hava bekleniyor. Ancak Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar hala 30 derece civarında seyrediyor, ancak genel bir serinleme hissediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu cumartesi gününden itibaren normale dönmeye başlıyor. Yağışlar Karadeniz'in doğu kıyılarına doğru çekiliyor ve şiddetini kaybediyor. Ülke genelinde hava yeniden güneşli ve parçalı bulutlu bir hale geliyor. Sıcaklıklar tekrar yükselmeye başlayarak Eylül ayı ortalamalarına yaklaşıyor. Karadeniz'deki şiddetli yağış riski azalıyor.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonunun son gününde Türkiye'de hava durumu tamamen sakinleşiyor ve güneşli bir hava geri dönüyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 25-30 derece bandına yükseliyor. Sadece Karadeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif yağmur geçişleri görülebilir. Genel olarak hafta sonunu güneşli ve keyifli bir hava ile tamamlıyoruz.

BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

SABAH (06:00-12:00)

Günün ilk saatlerinde Türkiye genelinde oldukça açık ve güneşli bir hava hâkim. Ülkenin büyük bir bölümünde sarı güneş sembolleri ile gösterilen açık bir gökyüzü bekleniyor. Ancak, haritanın doğu kesiminde yer alan Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde, yağışlı bir hava kütlesi görülüyor. Burası dışında, Sivas ve Samsun gibi bazı iç ve kuzey bölgelerde de yer yer parçalı bulutlu bir hava var.

ÖĞLE (12:00-18:00)

Öğle saatlerine doğru hava durumu genel olarak korunsa da, yağışlı alanlar biraz daha belirginleşiyor. Doğu Karadeniz'de başlayan yağışlar devam ediyor ve bölge hala bulutlu ve yağmurlu. Ülkenin geri kalanında ise güneşli hava etkisini sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgeleri yine açık ve bol güneşli. İç Anadolu ve Marmara'da da bazı yerlerde parçalı bulutlar gözlemleniyor.

AKŞAM (18:00-24:00)

Akşam saatlerinde yağışlı sistemler bölgeyi terk ediyor ve tüm Türkiye genelinde hava açmaya başlıyor. Haritada gösterilen tüm bölgelerde güneş sembolleri hâkim. Yağışlı havanın yerini alan parçalı bulutlu durum ise İstanbul, Kocaeli gibi Marmara şehirleri ve Karadeniz kıyıları gibi bazı bölgelerde devam ediyor. Ancak genel olarak ülke, açık ve güneşli bir akşam geçiriyor.

GECE (00:00-06:00)

Perşembe gününe geçişle birlikte yeni bir hava sistemi Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi'ne giriş yapıyor. Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile İstanbul ve Sakarya gibi şehirlerde yağışlı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Ülkenin geri kalanında ise parçalı bulutlu veya açık hava devam ediyor. Bu durum, yağışlı havanın batıdan ülkeye doğru ilerlemeye başladığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C