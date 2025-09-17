SON DAKİKA: Meteoroloji’den o iller için kar uyarısı! Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık