SON DAKİKA... Miami'de hayatını kaybetmişti: Defne Akçakayalıoğlu toprağa verildi!

Sosyete, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberle sarsıldı. Zeynep-Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin henüz 19 yaşındaki kızı Defne Akçakayalıoğlu'nun Miami'de kaldığı evde cansız bedenine ulaşıldı. Yatağında hareketsiz bulunan ve hayatını kaybettiği anlaşılan Defne için bugün İstanbul'da cenaze töreni yapıldı. Genç kızın ailesi ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

İHA

İş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve Zeynep Akçakayalıoğlu, Miami'de bulunan kızları Defne'yi ziyarete gitti. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte plaja giderek denize giren Akçakayalıoğlu, evlerine döndükten sonra uyudu.

Sabah saatlerinde genç kızın yatağında hareketsiz yattığını gören anne ve babası, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

ARKADAŞLARI TÖREN SIRASINDA FENALAŞTI

Hayatını kaybeden genç kızın cenazesi yapılan incelemelerin ardından İstanbul'a getirildi. Akçakayalıoğlu için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra iş dünyasından ve siyasetten birçok kişi katıldı.

Öte yandan, cenaze töreninde duygusal anlar da yaşandı. Akçakayalıoğlu'nun yakın arkadaşlarından birisi fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer yakınları genç kıza hemen müdahale bulunarak sakinleştirmeye çalıştı.

Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedildi. 19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu'nun yaklaşık bir ay önce Miami'ye gittiği öğrenildi.