SON DAKİKA... Miami’de hayatını kaybetmişti: Defne Akçakayalıoğlu toprağa verildi!

İş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve Zeynep Akçakayalıoğlu, Miami'de bulunan kızları Defne'yi ziyarete gitti. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte plaja giderek denize giren Akçakayalıoğlu, evlerine döndükten sonra uyudu.

ARKADAŞLARI TÖREN SIRASINDA FENALAŞTI

Hayatını kaybeden genç kızın cenazesi yapılan incelemelerin ardından İstanbul'a getirildi. Akçakayalıoğlu için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra iş dünyasından ve siyasetten birçok kişi katıldı.