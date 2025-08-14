SON DAKİKA | Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! İşte üçlü maaş formülünün detayları

Vefat eden sigortalılar belli bir prim tutarını tamamlanmışsa aylıkları hak sahibi yakınlarına bağlanıyor. Burada en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya SSK sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıl sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.

Eşten aylık bağlanması için ne kadar prim lazım?

Emekli olduktan sonra kamuda çalışmak mümkün. Ancak eğer emekli birisi memur olursa emekli aylığı kesiliyor. Memuriyetten ya da kamu hizmetinden ayrıldıktan sonra tekrar güncellenerek bağlanıyor.

EN AZ 47.425 TL ÖDEME YAPILIYOR

Emekli olan ve eşinin aylığı alan bir kişiye en az ne kadar ödeniyor?

En düşük emekli aylığı ödemesi 16 bin 881 liraya çıktı. Eşi vefat edene ölüm aylığı oranı yüzde 50 ise 8 bin 440 liradan, yüzde 75 ise 12 bin 660 liradan az aylık ödemesi yapılamayacak.