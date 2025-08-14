SON DAKİKA | Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! İşte üçlü maaş formülünün detayları
Son dakika haberi: Milyonlarca emekli vatandaşımızı yakından ilgilendiren haber. Yasalarımızda çalışan emekliler için farklı alanlarda ücret alma imkânı bulunuyor. Bu aylık sayısını üçe çıkarmak da mümkün. İşte çalışan emeklinin merak ettiği tüm soruların cevapları...
EYT ile birlikte genç yaşta emekli olanların sayısı artarken, çalışma hayatında ayrılmayanlar da çoğaldı. Yasalarımıza göre emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel bulunmuyor. Bu durum emekliler için ek ücret anlamına geliyor. İşte çalışan emeklilerin ücret ve özlük haklarıyla ilgili detaylar...
Çalışan emeklinin sigortası yapılıyor mu?
Emekliler çalıştıklarında kayıtlı oluyor. Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmesi gerekiyor. Bunun dışında kayıt dışı çalıştırmak yasalarımıza göre suç.