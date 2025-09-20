SON DAKİKA… Muğla Köyceğiz ve Antalya Alanya alev alev! Orman yangınlarıyla mücadelede 2. gün: 582 kişi tahliye edildi!

Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, "Yangın büyüyor, yerleşim alanlarını risk altına aldı. Bu nedenle Kargıcak'ta 50'ye yakın villayı tahliye ettik. Bir an önce sönmesini umut ediyoruz" dedi. Diğer yandan yangına müdahale eden söndürme helikopterleri, yakın noktadaki denizden su alarak alevlere döktü. Bu sırada sahilde bulunan tatilciler, yangın söndürme helikopterlerini izledi.

24 SAATTE 21 YANGIN

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Havanın sıcaklığı, kuruluğu ve üzerine yer yer saatte 90 kilometreyi bulan kuzey, kuzeybatı yönlü fırtınanın varlığı nedeniyle Antalya bölgesinde orman yangını tehlikesi olduğu uyarısı vardı. Nitekim dün öğleden sonra ilk ihbarlar gelmeye başladı. İlki Korkuteli'den, ardından Aksu'dan geldi ki Aksu oldukça sıkıntılı bir yangındı. Ardından diğer yangınlar devam etti. Alanya'da Aliefendi Mahallesi'ndeki yangın, dün akşam 23.00 sıralarında başladı. Toplam 10 orman yangını, 11 zirai yangını toplam 21 yangın ile 24 saati bulmadan uğraşıyoruz. Ve bu 21 yangının biri hariç Alanya Aliefendi mahallesinde olan yangın hariç diğer bütün yangınları kontrol altına aldık. Bir kısmını da söndürdük" dedi.

Aksu İlçesi'ndeki başlayan yangın ise Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Alevlerin deniz istikametine doğru ilerlediği, tarım alanlarına yakın bölgede yoğun çalışmalar yapıldı. Alevlere arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle karadan müdahale edilirken yangın bölgesindeki 2 otelin ise tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.