SON DAKİKA… Muğla Köyceğiz ve Antalya Alanya alev alev! Orman yangınlarıyla mücadelede 2. gün: 582 kişi tahliye edildi!

SON DAKİKA… Türkiye, bu yıl orman yangınlarıyla mücadele etti. Yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve tedbirsizlik, Yeşil Vatanımızı tehdit etti. Alevler bu kez Muğla Köyceğiz ve Antalya’nın Alanya ilçelerinden yükseldi. Muğla Köyceğiz’de çıkan orman yangınlarıyla mücadele 2. gününe girerken 218 ev boşaltıldı, 582 kişi de güvenli bölgelere tahliye edildi. Antalya Alanya’da ise 2 otelin tedbir amacıyla boşaltıldığı belirtildi. İşte Muğla ve Antalya’daki orman yangınlarıyla mücadelede son durum…

SON DAKİKA… Orman yangınları yeşil vatanımızı tehdit etti. Alevler bu kez Muğla Köyceğiz ve Antalya'nın Alanya ilçelerinden yükseldi. Muğla'da, önceki gün 8 ayrı yerde çıkan yangınlardan 6'sı büyümeden kontrol altına alınırken, 2 bölgede ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'ndeki kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 00.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

RÜZGARIN DA ETKİSİYLE HIZLA BÜYÜDÜ!

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın hızının saatte 71 kilometreye kadar ulaşması nedeniyle yangın kısa sürede hızla büyüdü.

218 EV BOŞALTILDI 582 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Gece boyunca 506 personel ve 166 araçla karadan müdahale edilen yangına, havanın aydınlamasıyla 10 uçak ve 14 helikopter de destek oldu. Akköprü, Sazak ile Pınar mahallelerinde 218 ev boşaltılırken, 582 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 997 küçükbaş ve 582 büyükbaşın tahliyesi tamamlandı. 2 depo ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş öldü. Eğitime ise 1 gün ara verildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti. Yangının 2'nci gününde de günün aydınlanmasıyla hava araçları yoğun sorti yaparak söndürme çalışmalarına destek sağlıyor. Bölgede rüzgar etkili olurken, alevlerin önünün kesilmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları da sürüyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor. Söndürme çalışmalarında birçok ilden gelen orman ve itfaiye ekipleri de görev alıyor.

ANTALYA ALANYA'DAN DA ALEVLER YÜKSELDİ

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü bir başka nokta ise Antalya'nın Alanya ve Aksu İlçeleriydi. Alanya'ya bağlı Aliefendi Mahallesi'nde önceki gün saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangını yerleşim bölgelerine kadar ilerledi. İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahalleleri tahliye edilirken yangına 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi ve 190 personelle müdahale edildi.

'50'YE YAKIN VİLLAYI TAHLİYE ETTİK'

Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, "Yangın büyüyor, yerleşim alanlarını risk altına aldı. Bu nedenle Kargıcak'ta 50'ye yakın villayı tahliye ettik. Bir an önce sönmesini umut ediyoruz" dedi. Diğer yandan yangına müdahale eden söndürme helikopterleri, yakın noktadaki denizden su alarak alevlere döktü. Bu sırada sahilde bulunan tatilciler, yangın söndürme helikopterlerini izledi.

24 SAATTE 21 YANGIN

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Havanın sıcaklığı, kuruluğu ve üzerine yer yer saatte 90 kilometreyi bulan kuzey, kuzeybatı yönlü fırtınanın varlığı nedeniyle Antalya bölgesinde orman yangını tehlikesi olduğu uyarısı vardı. Nitekim dün öğleden sonra ilk ihbarlar gelmeye başladı. İlki Korkuteli'den, ardından Aksu'dan geldi ki Aksu oldukça sıkıntılı bir yangındı. Ardından diğer yangınlar devam etti. Alanya'da Aliefendi Mahallesi'ndeki yangın, dün akşam 23.00 sıralarında başladı. Toplam 10 orman yangını, 11 zirai yangını toplam 21 yangın ile 24 saati bulmadan uğraşıyoruz. Ve bu 21 yangının biri hariç Alanya Aliefendi mahallesinde olan yangın hariç diğer bütün yangınları kontrol altına aldık. Bir kısmını da söndürdük" dedi.

Aksu İlçesi'ndeki başlayan yangın ise Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Alevlerin deniz istikametine doğru ilerlediği, tarım alanlarına yakın bölgede yoğun çalışmalar yapıldı. Alevlere arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle karadan müdahale edilirken yangın bölgesindeki 2 otelin ise tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumköy'de akşam saatlerinde başlayan yangının dar bir alanda çıktığını, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın nedeniyle bir otelin tahliye edildiğini belirten Şahin, turistlerin dumandan etkilenmemesi için önlem alındığını söyledi.

'TURİSTLER DUMANDAN ETKİLENMESİN DİYE ÖNLEM ALDIK'

Bölgedeki bir otelin tahliye edildiğini belirten Şahin, "Turistler dumandan etkilenmesin diye önlem aldık. Otellerimizde şu an olumsuz bir durum yok. Tüm ekipler sahada ve kritik saatleri atlatmayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yangın riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Şahin, "Geçtiğimiz iki gün uyarıda bulunmuştuk. Rüzgarlı ve kuru havalarda ormanda ateşli piknik yapmayalım, dikkatli olalım. Ekiplerimiz sahada ve yangınlarla mücadele devam ediyor" dedi.