SON DAKİKA… Muğla Köyceğiz ve Antalya Alanya alev alev! Orman yangınlarıyla mücadelede 2. gün: 582 kişi tahliye edildi!
SON DAKİKA… Türkiye, bu yıl orman yangınlarıyla mücadele etti. Yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve tedbirsizlik, Yeşil Vatanımızı tehdit etti. Alevler bu kez Muğla Köyceğiz ve Antalya’nın Alanya ilçelerinden yükseldi. Muğla Köyceğiz’de çıkan orman yangınlarıyla mücadele 2. gününe girerken 218 ev boşaltıldı, 582 kişi de güvenli bölgelere tahliye edildi. Antalya Alanya’da ise 2 otelin tedbir amacıyla boşaltıldığı belirtildi. İşte Muğla ve Antalya’daki orman yangınlarıyla mücadelede son durum…
SON DAKİKA… Orman yangınları yeşil vatanımızı tehdit etti. Alevler bu kez Muğla Köyceğiz ve Antalya'nın Alanya ilçelerinden yükseldi. Muğla'da, önceki gün 8 ayrı yerde çıkan yangınlardan 6'sı büyümeden kontrol altına alınırken, 2 bölgede ise söndürme çalışmaları devam ediyor.
Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'ndeki kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 00.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
RÜZGARIN DA ETKİSİYLE HIZLA BÜYÜDÜ!
İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın hızının saatte 71 kilometreye kadar ulaşması nedeniyle yangın kısa sürede hızla büyüdü.