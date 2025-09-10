Son Dakika | Muhittin Böcek’in bir skandalı daha ortaya çıktı: Rüşvetle aldılar, kent lokantasına kiraladılar

Köysüren, dönemin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreteri Serkan Temuçin ile belediyenin iştiraki ANTEPE'nin Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş tarafından kendisinden 6 dükkân talep edildiğini, işlerin ilerleyebilmesi için bu talebi kabul etmek zorunda kaldığını belirtti.

Köysüren, 5 dükkânın farklı isimler üzerinden devredildiğini, bunların 4'ünün Başkan Muhittin Böcek adına, 1'inin ise Temuçin'e ait olduğunu öne sürdü.

PARA TRANSFERİ VE GERİ ÇEKME

Dosyadaki ifadelere göre, bazı tapu devirlerinde banka üzerinden ödemeler yapılmış gibi gösterildi. Ancak bu paralar daha sonra Köysüren'in şirket hesabından çekilerek Temuçin'in yönlendirdiği kişilere elden teslim edildi. Örneğin, Çağrı Gümüşlü adına yapılan 3 dükkân devrinde 7 milyon TL yatırıldığı, ertesi gün bu tutarın nakit çekilip Temuçin'e verildiği iddia edildi.