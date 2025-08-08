SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Yüksel Güran, Salim Güran ve Enes Güran tahliye olacak mı? Yargıtay kararını verdi!
SON DAKİKA... Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki Türkiye'yi sarsan davada, anne, amca ve ağabey ağırlaştırılmış müebbet, Narin'i Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yapılan temyiz başvurusu sonrası tebliğnameyi hazırladı. İşte detaylar
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır'da kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada cezaların onanmasına yönelik tebliğname hazırladı. Tebliğname, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde de bu karar hukuk uygun bulunmuştu. Yapılan temyiz başvurusu sonrası dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Başsavcılık, bir tebliğname hazırlandı ve sanıklar hakkında verilen cezaların onanması talebiyle dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi.