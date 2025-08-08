SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Yüksel Güran, Salim Güran ve Enes Güran tahliye olacak mı? Yargıtay kararını verdi!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde de bu karar hukuk uygun bulunmuştu. Yapılan temyiz başvurusu sonrası dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Başsavcılık, bir tebliğname hazırlandı ve sanıklar hakkında verilen cezaların onanması talebiyle dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi.