SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti! Anne Yüksel Güran cezaevinde bakın ne demiş: Kızımın…

SON DAKİKA… Diyarbakır Bağlar’da işlenen cinayet Türkiye’nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde 1 yıl geride kaldı. Milyonların merakla takip ettiği olayla ilgili sayısız iddia ve ihtimal ortaya atıldı. Cinayetle ilgili tutuklanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet, Narin’in cesedini Eğertutmaz Deresi’ne gömen Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kızının ölüm yıldönümünde mezarı başında dua eden baba Arif Güran, eşi Yüksel Güran ile cezaevinde yaptığı konuşmayı anlattı.
SON DAKİKA… Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos 2024'te kayboldu. Ailesi aynı gün Narin'in kaybolduğuna ilişkin güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.
Yapılan incelemelerin ardından yeri belirlenemeyen talihsiz kızın cansız bedeni, 19 gün sonra 8 Eylül 2024'te köyün yakınında bulunan Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulundu. Olayın ardından mahkeme anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme', 'gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
NARİN'İN ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ
Narin Güran'ın ölümünün 1'inci yılında aile mevlit okutmak için hazırlıklara başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlık ve köy ziyaretçi akınına uğrarken, alanda Güran ailesi kendi imkanlarıyla çadır kurdu.