SON DAKİKA | Narin Güran'ın cep telefonu var mıydı? Baba Arif Güran SABAH'a açıkladı!
Son dakika haberi... Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, geçen yıl 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evinden 1,5 kilometre mesafede bulunan Eğertutmaz Deresi’nde bulunan Narin Güran, cinayetiyle ilgili yargı süreci devam ediyor. Diyarbakır’da 8 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran’ın cep telefonu vardı iddiaları üzerine baba Arif Güran, SABAH’a konuştu.
Son dakika haberi! Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nde Narin Güran cinayetine ait dosyanın ele alınması beklenirken, sosyal medyada, 'Narin'in cep telefonu olduğu' yönünde iddialar ortaya atıldı.
Ancak, soruşturma evresi ve yargılama sürecinde Narin Güran'a ait bir cep telefonu olduğu yönünde bir delile de rastlanmamıştı.
Sosyal medyada, bu iddia ortaya atılınca baba Arif Güran, SABAH'a konuştu.
NARİN'İN CEP TELEFONU VAR MIYDI?
Sosyal medyada bu tür iddiaların sıkça gündeme getirildiğini belirten baba Arif Güran, "Benim kızım 8 yaşındaydı. 8 yaşında köy yerinde bir küçük çocukta cep telefonu olmaz ve de olamaz. Kızım Narin'in cep telefonu yoktu, asla da olmadı. Bazen benim ya da annesinin cep telefonunu alıp oyun oynardı. Bu iddialar kesinlikle yalandır. Eğer cep telefonu olsaydı, bir şekilde ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.