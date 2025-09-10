SON DAKİKA | Narin Güran’ın cep telefonu var mıydı? Baba Arif Güran SABAH’a açıkladı!

Ancak, soruşturma evresi ve yargılama sürecinde Narin Güran'a ait bir cep telefonu olduğu yönünde bir delile de rastlanmamıştı.

NARİN'İN CEP TELEFONU VAR MIYDI?

Sosyal medyada bu tür iddiaların sıkça gündeme getirildiğini belirten baba Arif Güran, "Benim kızım 8 yaşındaydı. 8 yaşında köy yerinde bir küçük çocukta cep telefonu olmaz ve de olamaz. Kızım Narin'in cep telefonu yoktu, asla da olmadı. Bazen benim ya da annesinin cep telefonunu alıp oyun oynardı. Bu iddialar kesinlikle yalandır. Eğer cep telefonu olsaydı, bir şekilde ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.