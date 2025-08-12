Son dakika | O gemi iş insanı Halit Yukay’ın teknesine mi çarptı? Fotoğraflar ortaya çıktı! Kazadan sonra izler...

KAPTANIN İFADESİ...

Arel 7'nin kaptanı C.T. ifadesinde "Marmara Adası'nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim; baktım, önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim" demişti.