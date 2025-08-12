Son dakika | O gemi iş insanı Halit Yukay'ın teknesine mi çarptı? Fotoğraflar ortaya çıktı! Kazadan sonra izler...
Son dakika haberi... İş insanı Halit Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen “Arel 7” gemisinin kaptanının yeniden gözaltına alınıp tutuklanmasını sağlayan fotoğraflar ortaya çıktı. Tekneye çarptığı iddia edilen gemi, Çanakkale limanından çıkarken sağlamken İzmit’e vardığında önünde çarpışma izi olduğu görüldü. Gemi personeli İzmit’te bu izleri incelerken güvenlik kameralarına yakalandı. Sahil Güvenliğe haber verilmediği belirlendi.
Son dakika haberi! 4 Ağustos'ta denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi ertesi gün Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Yukay ise ortada yoktu. Tüm şüpheler yata bir geminin çarptığı yönündeydi.
Olayın ardından bölgedeki gemi trafiğini incelendiğinde olay yerinden 'Arel 7' adlı geminin geçtiği, Çanakkale'den gelerek İzmit'e kuru yük götürdüğü belirlendi. Gemi 92 metre boyunda 11 metre enindeydi.
(Kazadan sonraki izler)
Gemi Çanakkale boğazından çıkarken ilgili mevzuat gereği fotoğrafı çekilmişti. Ardından da İzmit'e gelip yükünü boşalttığı limanda da yine ilgili mevzuata göre yine fotoğrafı daha çekildi.
Yalova Başsavcılığı teknenin parçaları üzerinde bir gemiye ait boya kalıntıları görünce geminin prosedür gereği çekilen söz konusu fotoğrafları incelemeye aldı.
ÖN KISIMDAKİ EZİKLER DİKKAT ÇEKTİ
Fotoğraflar mukayese edilince ikinci fotoğrafta görülen ön kısımdaki ezikler dikkat çekti.. İzmit'te çekilen fotoğrafta geminin ön tarafında Çanakkale'de çekilen fotoğrafta olmayan izler vardı. Gemi kaptanı ve mürettebat bu izleri açıklayamadı. Ayrıca gemi kaptanı ve mürettebatın İzmit'te gemiden iner inmez geminin ön tarafını kontrol ettikleri fakat Sahil Güvenliğe hiçbir bildirimde bulunmadıkları bilgisine de ulaşıldı.