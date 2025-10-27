SON DAKİKA… O saç teli Narin Güran cinayetini aydınlatacak mı? Nevzat Bahtiyar’ın avukatından çarpıcı hamle!
SON DAKİKA… Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde yaşayan Narin Güran'ın, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı Türkiye’nin gündemine oturan davada ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran müebbet hapis cezası, Narin'in cesedini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığından çekildiğini açıklayan Ali Eryılmaz’ın hamlesi ise herkesi şoka uğrattı. Eryılmaz, Narin’in otopsi sırasında avuç içerisinde bulunan ve aileden birisine ait olduğu belirlenen ‘saç ve kıl örneklerinin’ incelenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı.
ANNE, AĞABEY VE AMCAYA MÜEBBET
Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklandı. Ardından anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine yollandı. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada, şüphelilere ceza yağdı.
AVUKATLIKTAN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI AMA
Davada ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran müebbet hapis cezası, Narin'in cesedini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Kısa süre önce Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığından çekildiğini açıklayan Ali Eryılmaz'ın hamlesi ise herkesi şoka uğrattı.