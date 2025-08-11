SON DAKİKA… Ölüm tehdidi ve dayak… Fenomen Danla Biliç kabusu yaşamıştı: Berk Çetin hakkında istenen ceza!
SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, eski sevgilisi Berk Çetin’in ölüm tehditleri ve şiddetine maruz kaldı. Biliç’i Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda darp eden Berk Çetin hakkında iddianame hazırlandı. İşte detaylar…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeni Danla Biliç olarak bilinen Neslihan Damla Aktepe'nin karakola gelerek eski erkek arkadaşı Berk Çetin'in daha önce kendisine darbettiğini belirttiği, bu konuda yürütülen ayrı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.
UZLAŞMANIN OLUMSUZ SONUÇLANDIĞI AKTARILDI
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede eski sevgili Berk Çetin'in ifadesine de yer verildi. Çetin ifadesinde, olay günü anlık bir sinirle Aktepe'yi ittiğini, ancak kendisine yumruk atmadığını söylediği belirtildi.
KAFASINA VE YÜZÜNE VURDU...
Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesinin üzerine ise Çetin'in, Aktepe'nin kafasına ve yüzüne vurduğunu belirttiği aktarıldı. Ayrıca iddianamede, eski sevgili Çetin'in Damla Aktepe'yi darbetmek suretiyle yaralamasına sebebiyet verdiği, sözkonusu suçun uzlaştırma kapsamında bulunması nedeniyle uzlaştırma girişiminde bulunulduğu fakat uzlaşmanın olumsuz sonuçlandığı belirtildi.