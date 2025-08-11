SON DAKİKA… Ölüm tehdidi ve dayak… Fenomen Danla Biliç kabusu yaşamıştı: Berk Çetin hakkında istenen ceza!

SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, eski sevgilisi Berk Çetin’in ölüm tehditleri ve şiddetine maruz kaldı. Biliç’i Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda darp eden Berk Çetin hakkında iddianame hazırlandı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 11:46 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2025 12:42

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeni Danla Biliç olarak bilinen Neslihan Damla Aktepe'nin karakola gelerek eski erkek arkadaşı Berk Çetin'in daha önce kendisine darbettiğini belirttiği, bu konuda yürütülen ayrı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

UZLAŞMANIN OLUMSUZ SONUÇLANDIĞI AKTARILDI Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede eski sevgili Berk Çetin'in ifadesine de yer verildi. Çetin ifadesinde, olay günü anlık bir sinirle Aktepe'yi ittiğini, ancak kendisine yumruk atmadığını söylediği belirtildi. Danla Biliç'i darbeden eski sevgili hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi | Video