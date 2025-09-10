SON DAKİKA…Mattia Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır şimdi de Fatih Acacı! Akran cinayeti Türkiye’yi sarstı! AHaber kan donduran o görüntülere ulaştı!
SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır, Fatih Acacı… Türkiye, ardı ardına yaşanan cinayetlerle sarsıldı. Kan donduran olaylarda hayatını kaybeden de katil de çocuk yaştaydı… Son olarak Ankara Pursaklar’da 15 yaşındaki Fatih Acacı yaşıtı D.G. ile kız meselesi yüzünden tartıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Acacı, kurtarılamadı. Kan donduran cinayetle ilgili D.G. gözaltına alındı. AHaber, Fatih Acacı cinayetine ait görüntülere ulaştı. İşte o vahşet anları!
SON DAKİKA… Türkiye, son dönemde ardı ardına yaşanan akran cinayetleriyle sarsıldı. Geçtiğimiz yıl İstanbul Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti, bir kez daha 'suça sürüklenen çocuk' tartışmalarını gündeme taşıdı.
Adalet Bakanlığı, 16 yaşını doldurmuş çocukların işlediği ağır suçlarda ceza indirimlerini kademeli olarak kaldırmayı planlarken Ankara'da bir ay arayla iki benzer olay yaşandı. Geçtiğimiz ay Ankara Keçiören'de 21 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşini taciz eden 18 yaşının altındaki çocuk zanlıların bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Bu kez Pursaklar'da 15 yaşındaki Fatih Acacı benzer bir olay sonucu hayata gözlerini kapadı. Kan donduran olay 7 Eylül'de yaşandı. Yunus Emre Caddesi'ndeki bir parkta meydana gelen olayda iddiaya göre 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavganın büyümesi ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Acacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.