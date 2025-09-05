SON DAKİKA... Otel odasında sır ölüm: 34 yaşındaki Saliha Kılıç’a ne oldu?

Apart görevlileri ile birlikte odaya giren sağlık ekibi, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Saliha Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kılıç'ın şeker hastası olduğu öğrenildi.