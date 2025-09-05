SON DAKİKA... Otel odasında sır ölüm: 34 yaşındaki Saliha Kılıç'a ne oldu?
SON DAKİKA... Muğla Akyaka'ya tatile gelen Saliha Kılıç'tan haber alamayan yakınları jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Belirtilen adrese giden ekipler genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Denizli'den Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ne tatile gelen Saliha Kılıç'tan 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Kılıç'ın kaldığı aparta sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Apart görevlileri ile birlikte odaya giren sağlık ekibi, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Saliha Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kılıç'ın şeker hastası olduğu öğrenildi.