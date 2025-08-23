SON DAKİKA... Özel hastanede sezaryen doğum skandalı! Gerçek 2 yıl sonra anlaşıldı: Karnından 30 santim gazlı bez çıktı!

GENÇ KADIN YAŞADIĞI KABUSU ANLATTI: EVLADIMI KUCAĞIMA BİLE ALAMADAN... Çok zor günler yaşadığını belirten Y.S., 2 yıl boyunca ağrılarının ve ara ara iltihap akışının devam ettiğini söyledi. Y.S., "Farklı hastanelere de başvurdum ancak kimse teşhis koyamadı. En son Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Burada bana doğum sırasında vücudumda sargı bezi kaldığı söylendi. Doğum yaptığımda 10 gün boyunca ağrılarım yüzünden çocuğumu kucağıma bile alamamıştım" diye konuştu.

'STERİL OLDUĞUNDAN HASTAYA ZARAR VERMEMİŞTİR' Suç duyurusunun ardından Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı. İncelemede dosyada adı geçen sağlık personelinin ifadesine başvuruldu. Doktor D.A. ifadesinde; sorunsuz bir şekilde doğumun gerçekleştiğini, Y.S.'nin 2 gün sonra sağlıklı şekilde taburcu edildiğini, tıbbi kayıtlara göre ameliyathanedeki malzeme sayısının kayıtlara göre tam olduğunu söyledi. D.A. ifadesinin devamında, "Y.S.'ye yapılan ultrasonda yabancı bir cisim gözlenmedi. Gazlı bez tüm dikkatimize ve sayımımıza rağmen operasyon sırasında hastanın vücudunda kalmışsa steril olduğundan hastaya tıbbi bir zarar vermemiştir" dedi.