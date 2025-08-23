SON DAKİKA... Özel hastanede sezaryen doğum skandalı! Gerçek 2 yıl sonra anlaşıldı: Karnından 30 santim gazlı bez çıktı!
SON DAKİKA... Antalya’da 34 yaşındaki Y.S., 2021 yılında özel bir hastanede sezaryen doğum yaptı. Ancak doğumdan sonra ağrıları bir türlü dinmeyen Y.S., 12 gün boyunca hastanede yatsa da sıkıntılarına çare bulunamadı. 2 yıl boyunca hastane hastane gezen Y.S., son çare Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapısını çaldı. Yapılan kontrollerde karnında doğum sırasında gazlı bez unutulduğu ortaya çıktı! Genç kadın yaşadığı kabus dolu günleri gözyaşları ile anlattı.
SON DAKİKA... Antalya'da yaşayan Y.S., 2021 yılında kızını dünyaya getirmek için özel bir hastanede doğuma girdi. Burada sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen Y.S., taburcu edildiği gün yaşadığı kusma ve ağrı şikayetiyle tekrar aynı hastaneye başvurdu. Bağırsaklarında yaşadığı sıkıntı nedeniyle 12 gün hastanede yatan Y.S., bebeğinden de ayrı kaldı. Annesinin emziremediği bebek, mama ile beslendi.
Taburcu edilen Y.S.'nin bu kez de dikişlerinden iltihap akmaya başladı. Tekrar başvuran Y.S.'ye doğumunu yaptıran doktoru D.A., iddiaya göre; durumun normal olduğunu, iltihabın zamanla biteceğini söyledi. Hastaneden ayrılan Y.S.'nin 2 yıl boyunca ara ara ağrıları ve iltihap akıntısı devam etti. Bu süre zarfında başvurduğu hastanelerden sonuç alamayan kadın, ağrıyla geçen 2 yılın ardından 2023 yılında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
VÜCUDUNDA 30 SANTİMLİK SARGI BEZİ ÇIKTI!
Burada yapılan kontrolde, doktor acil tomografi çektirmesini istedi. 2023 yılının Ağustos ayında çekilen tomografide, Y.S.'nin vücudunda doğum sonrası unutulan sargı bezi görüldü. Şoke olan Y.S., 2 yıldır yaşadığı ağrılara ihmalin sebep olduğunu öğrendi. Y.S.'nin karnında unutulan yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki gazlı bez ameliyatla alındı. Y.S., hastane ve süreç içerisinde ihmali bulunan doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.