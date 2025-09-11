SON DAKİKA… Özgür Özel yeni kaos planını hazırladı! Genel Merkez'de mutlak butlan paniği: Mahkemeden karar çıktığı an...

SON DAKİKA… Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet skandalları birer birer ortaya çıkan CHP’yi ‘mutlak butlan’ telaşı sardı. 15 Eylül’de gerçekleşecek şaibeli kurultay duruşması öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel kaos planını hazırladı. Olası bir ara karar ihtimaline karşı genel merkezde nöbet başladı! ‘Parti binasını Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim etmeyin’ talimatı alan CHP’liler, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu’nun ihracı için de hazırlıklarını tamamladı! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 09:04 Son Güncelleme: 11 Eylül 2025 09:23

CHP'de gözler, pazartesi günü görülecek olan şaibeli kurultay duruşmasına çevrildi. 2023 yılında, para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla mahkemelik olan kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu çok az bir farkla koltuğunu kaybetmişti. CHP'lilerin şikayetleriyle başlayıp, yine CHP'lilerin itiraflarıyla farklı bir boyut kazanan dava, mevcut parti yönetimini tedirgin etmeye devam ediyor.

ATILMADIK ADIM KALMADI Genel merkez kanadı, bu süreçte mahkeme sürecini çıkmaza sokup daha da belirsiz hale getirebilmek için her türlü adımı attı. İlk olarak olağanüstü kurultay toplandı, ardından mahkeme sonucu bile beklenmeden kongre takvimi açıklandı. Bu süreçte partiye yakın yayın organları tarafından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki kurmaylar için sistematik linç kampanyası başlatıldı. Sokak tehdidi ile de mahkeme süreci manipüle edilmek istendi.