SON DAKİKA: 'Perperişan' şarkısı ile gündeme gelmişti! Mabel Matiz'in 3 yıla kadar hapsi istendi!
Son dakika haberleri: Ünlü Şarkıcı Mabel Matiz’e ‘Perperişan’ şarkısının sözlerinde “müstehcenlik” suçunu işlediği gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
NE OLMUŞTU?
"Perperişan" isimli şarkısına erişim engeli getirilen şarkıcı Mabel Matiz, "müstehcenlik" suçundan hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.
SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Mabel Matiz'in savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade eden Matiz, "Perperişan" isimli şarkının sözleri bana aittir. Bu şarkıyı bahse konu Instagram, Youtube adresimden benim rızam ile ben ve ekibimle yayınladık. Bu şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç yer vermedim.