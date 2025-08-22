SON DAKİKA... Rapçi Çakal’a konserde silahlı saldırı: Kaçan saldırgan aranıyor!

Edinilen bilgiye göre, konserin bitiminde sahneden ayrılan sanatçıya, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Çakal'ın ayağına saçmalar isabet etti. Yaralanan ünlü rapçi, sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Emniyet ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.