SON DAKİKA... Rize’deki Kaçkar Dağı’nda ölüm kalım savaşı: Polonya uyruklu 2 turist böyle kurtarıldı

Çamlıhemşin ilçesine gelen Polonya uyruklu dağcılar Pawel Butkiewicz ile Wojciech Witkowski, Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmanışa geçtikten sonra bölgede aniden bastıran sis ve tipi nedeniyle yollarını kaybetti.

Dağda mahsur kalan dağcılar, telefonlarıyla gönderdikleri konum ve video mesajla yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, AKUT, UMKE ekipleri ile Çamlıhemşin Doğa Spor Kulübü üyeleri sevk edildi. Ekipler, olumsuz hava koşullarının hakim olduğu bölgede 6 saat yürüyüşün ardından dağcılara ulaştı.

Zirveye yaklaşık 200 metre uzaklıkta kamp kurarak bekleyen dağcılar, mahsur kaldıkları buz tutmuş kayalıklardan da ekipler tarafından iple kurtarıldı. Herhangi bir sağlık problemi olmayan dağcılar, yine ekiplerle yürüyerek kara yoluna ulaştı. Tamamı 12 saati bulan kurtarma operasyonun sonunda dağcılar muayene edilip ardından konakladıkları otellerine bırakıldı.