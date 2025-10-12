SON DAKİKA: Rojin Kabaiş davasında şok rapor! İki erkeğe ait DNA tespit edildi! 'Bu iki kişi katildir'
Son dakika gelişmesi! Van Gölü’nde cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin Kabaiş cinayetinde şok Adli Tıp Kurumu raporu: Genç kızın vücudunda 2 erkeğe ait DNA tespit edildi! Baba Nizamettin Kabaiş’ten yürek yakan isyan: " Diyor ki; Ben iki kişiyi tespit ettim. Bu iki kişi katildir" ifadelerini kullandı. İşte Tüm Türkiye'yi yasa boğan esrarengiz olayın detayları...
Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in vücudunun mahrem bölgelerinde 2 erkeğe ait DNA izlerinin bulunduğu Adli Tıp Kurumunun raporu ile kesinleşti. Babası Nizamettin Kabaiş, "Rojin'in hayalleri yarıda kaldı. Kızıma bu vahşeti yapanlar yakalasınlar. En ağır ceza neyse onlara versinler. Ben canımdan vazgeçeceğim, bu katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim" dedi.
ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI!
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş'in, 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim'de dosyaya girdi.
İKİ AYRI ERKEĞE AİT DNA!
Diyarbakır Barosu ve Van Barosu avukatlarının da katılımıyla, Diyarbakır Barosu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, hazırlanan rapor kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda Rojin Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA olduğu tespit edildi. Diyarbakır ve Van baroları, önceki raporun önceki eksik, hatalı ve yanlış olduğu gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.