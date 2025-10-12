SON DAKİKA: Rojin Kabaiş davasında şok rapor! İki erkeğe ait DNA tespit edildi! ’Bu iki kişi katildir’

DİYOR Kİ; BEN İKİ KİŞİYİ TESPİT ETTİM. BU İKİ KİŞİ KATİLDİR Olayın başından beri kızının intihar etmesinin mümkün olmadığını ve cinayete kurban gittiğini söyleyen babası Nizamettin Kabaiş, "Baştan beri belliydi, bir cinayet olduğu. DNA'ların ciddi anlamda bulaşla ilgili olmadığı belli oldu artık. Rojin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA vardır. Diyor ki; Ben iki kişiyi tespit ettim. Bu iki kişi katildir, siz de tutuklayın, onlara ağır ceza verin. Biz çok acı çekiyoruz. Dünden beri benim uykum gelmemiş. Ben çok zor durumdayım. Kimler yaptı? Kimler delilleri karartmaya çalıştı? Kimler kapatmaya çalıştılar? Her şey Allah'ın izniyle açığa çıkacak ve biraz da olsa biz nefes alacağız. Bize dediler ki intihar etmiş. 'Suda boğulma' diye kabul ettiler ama öyle değil.

"DÜŞÜN Kİ VÜCUDUNDAN BİR PARÇA EKSİLMİŞ" Ben şüphelendim. Aynen benim dediğim çıktı. Onlar kapatmaya çalıştılar ama ben bir baba olarak mücadele edeceğim, mücadelemi bırakmayacağım. Gerekirse tekrar Ankara'ya gideceğim. Annesiyle beraber Başkanlığına çıkacağız. O katiller yakalanana kadar, cezaları çekene kadar biz durmayacağız, mücadele edeceğiz. Çünkü bizim ciğerimiz yanmış. Düşün ki vücudundan bir parça eksilmiş. Kolun kesilmiş, ayağın kesilmiş.