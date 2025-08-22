SON DAKİKA… Mardin’de bir günde 3 kadın evinde ölü bulundu: Dikkat çeken darp veya kesici alet iddiası!

SON DAKİKA… Türkiye, dün Mardin’den ardı ardına gelen haberlerle sarsıldı. Bir günde tam 3 kadının şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi, kafaları karıştırdı. İlk olarak Artuklu’da yaşayan Leyla Işıktaş ile ablası Muatter Işıktaş’ın ardından Cemile Arslanhan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken sabah.com.tr dikkat çeken ayrıntılara ulaştı.

SON DAKİKA… Mardin’de bir günde 3 kadın evinde ölü bulundu: Dikkat çeken darp veya kesici alet iddiası!
Nezir GÜNEŞ

SON DAKİKA… Bir günde 3 kadın gizemli şekilde hayatını kaybetti. Gizemli olayın adresi Mardin'di… Merkez Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde oturan Leyla Işıktaş (60) ile ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

SON DAKİKA… Mardin’de bir günde 3 kadın evinde ölü bulundu: Dikkat çeken darp veya kesici alet iddiası!

YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDULAR

Bunun üzerine saat 15.00 sıralarında adrese ekipler sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekiplerin hareketsiz yerde yatarken bulduğu Leyla ve Muatter Işıktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SON DAKİKA… Mardin’de bir günde 3 kadın evinde ölü bulundu: Dikkat çeken darp veya kesici alet iddiası!

10 GÜN ÖNCE ÖLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ!

Yapılan ilk incede yaklaşık 10 gün önce hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Işıktaş kardeşlerin cansız bedeni morga kaldırılırken kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ile netlik kazanacağı belirtildi.

SON DAKİKA… Mardin’de bir günde 3 kadın evinde ölü bulundu: Dikkat çeken darp veya kesici alet iddiası!

BİRKAÇ SAAT SONRA BENZER ÖLÜM HABERİ!

Birkaç saat sonra ise yine Artuklu'dan benzer bir ölüm haberi geldi. Yalım Mahallesi'nde oturan ve kendisinden haber alınamayan Cemile Arslanhan'ın yakınları eve gitti. Arslanhan'ı hareketsiz halde yerde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SON DAKİKA… Mardin’de bir günde 3 kadın evinde ölü bulundu: Dikkat çeken darp veya kesici alet iddiası!

KADINLARIN GİZEMLİ ÖLÜMÜ BİRBİRİYLE BAĞLANTILI MI?

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Arslanhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslanhan'ın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki olayın bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

SON DAKİKA… Mardin’de bir günde 3 kadın evinde ölü bulundu: Dikkat çeken darp veya kesici alet iddiası!

SABAH.COM.TR ULAŞTI: ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ!

Olayla ilgili soruşturma sürerken sabah.com.tr dikkat çeken detaylara ulaştı. Öyle ki yapılan ilk incelemede olayın cinayet olmadığı anlaşıldı. Dün akşam saatlerinde evinde ölü bulunan 60 yaşındaki Cemile Arslanhan'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Mardin’de bir günde 3 kadın evinde ölü bulundu: Dikkat çeken darp veya kesici alet iddiası!

Leyla Işıktaş ve Muatter Işıktaş kardeşlerin ölümüyle ilgili de sır perdesi aralanmaya başladı. Buna göre kardeşlerin yaşadığı evde yapılan incelemede vücutlarında darp veya kesici alet izine rastlanmadı. Muatter Işıktaş'ın psikolojik tedavi gördüğü ve tansiyon hastası olduğu Leyla Işıktaş'ın da kalp hastası olduğu bilgisine ulaşıldı.