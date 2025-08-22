SON DAKİKA… Mardin’de bir günde 3 kadın evinde ölü bulundu: Dikkat çeken darp veya kesici alet iddiası!
SON DAKİKA… Türkiye, dün Mardin’den ardı ardına gelen haberlerle sarsıldı. Bir günde tam 3 kadının şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi, kafaları karıştırdı. İlk olarak Artuklu’da yaşayan Leyla Işıktaş ile ablası Muatter Işıktaş’ın ardından Cemile Arslanhan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken sabah.com.tr dikkat çeken ayrıntılara ulaştı.
SON DAKİKA… Bir günde 3 kadın gizemli şekilde hayatını kaybetti. Gizemli olayın adresi Mardin'di… Merkez Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde oturan Leyla Işıktaş (60) ile ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları, polise haber verdi.
YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDULAR
Bunun üzerine saat 15.00 sıralarında adrese ekipler sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekiplerin hareketsiz yerde yatarken bulduğu Leyla ve Muatter Işıktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
10 GÜN ÖNCE ÖLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ!
Yapılan ilk incede yaklaşık 10 gün önce hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Işıktaş kardeşlerin cansız bedeni morga kaldırılırken kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ile netlik kazanacağı belirtildi.