SON DAKİKA… Sahte e-imza çetesi böyle çökertildi! Merkezde USOM ve BTK var: MEB usulsüzlüğü ALERT ile tespit etti!
SON DAKİKA… Türkiye’de kamu kurumlarını hedef alan geniş kapsamlı e-imza sahteciliğine karşı düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sahte T.C. kimlik ve sürücü belgeleri kullanarak elektronik imza üreten ve bu e-imzalarla kamu sistemlerine izinsiz erişim sağlayan 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Sahte e-imza çetesi operasyonun perde arkası da ortaya çıktı. Öyle ki operasyon 9 Ağustos 2024 tarihinde Gazi Üniversitesi’nin Öğrenci Bilgi Sistemi’ne usulsüz giriş yapılmasıyla başladı. BTK ve USOM anında YÖK’ü ve üniversiteleri uyardı. Milli Eğitim Bakanlığı da e-imza çetesinin oyununu yapay zeka destekli uyarı modülünün verdiği ALERT ile ortaya çıkardı... İşte operasyonun ayrıntıları…
SON DAKİKA… Türkiye'nin gündeminde, kamu kurumlarını hedef alan geniş kapsamlı e-imza sahteciliği vardı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve ilgili kurumların yürüttüğü teknik incelemeler sonucunda, sahte T.C. kimlik ve sürücü belgeleri üzerinden TÜRKTRUST ve E-İMZATR aracılığıyla e-imza üreten şebekeye yönelik düğmeye basıldı.
YÖK, MEB VE BİRÇOK ÜNİVERSİTE SİSTEMİNE USULSÜZ GİRİŞ…
Şüphelilerin, bu e-imzalarla Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve birçok üniversitenin sistemlerinde usulsüz işlemler yaptığı tespit edilirken 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul'da faaliyet gösteren bazı e-imza bayilerinin de aracı olduğu belirlenen çete etkisiz hale getirilen sabah.com.tr, operasyonun perde arkasıyla ilgili çarpıcı detaylara ulaştı.
OPERASYONUN MERKEZİNDE BTK VE USOM VAR!
Öyle ki operasyonda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile BTK'ya bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) vardı.
9 Ağustos 2024 tarihinde Gazi Üniversitesi bünyesinde çalışan SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi), Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)'nde yetkisiz işlem yapıldığını BTK'ya bağlı USOM'a aktardı.