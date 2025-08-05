SON DAKİKA… Sahte e-imza çetesi böyle çökertildi! Merkezde USOM ve BTK var: MEB usulsüzlüğü ALERT ile tespit etti!

Bu süreçte, BTK Başkanı ve iki yardımcısının adına da sahte e-imzaların üretildiği ve sistemlere erişim sağlanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. BTK Başkanı veya yardımcıları adına hiçbir işlem gerçekleştirilmeden USOM'un dikkatli takibi sayesinde erişim girişimi anında tespit edilerek erişim girişiminin başarısız olması sağlandı.

DÖRT BAKANLIK KOORDİNELİ OLARAK ÇALIŞTI

Çetenin çökertilmesinde Ulaştırma-Altyapı Bakanlığı (BTK-USOM), Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordineli olarak çalıştı. Öyle ki Milli Eğitim Bakanlığı çeteye yönelik operasyonda kritik rol oynadı. Öyle ki 5 Kasım 2024'te Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınavındaki veri tabanındaki puanlar ile sınavlara ait modüldeki puanların farklı olduğunu tespit edince düğmeye basıldı. MEB'in kullandığı yapay zeka destekli uyarı modülünün verdiği "ALERT"in durumu fark etmesi üzerine süreç başladı. Hemen aynı gün MEB'e bağlı teknoloji birimleri incelemeye başlıyor ve ehliyet sınavında sahte e-imza ile işlem yapıldığını ortaya çıktı ve sahte e-imzalar derhal iptal edildi.