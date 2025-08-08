SON DAKİKA… Sahte e-imza ve sahte diploma çetesi ile ilgili gerçekler ve yalanlar: Sabah.com.tr tek tek açıklıyor!

SON DAKİKA… Kamu kurumlarını hedef alan geniş kapsamlı e-imza sahteciliği Türkiye’nin gündemine yerleşti. Kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çete çökertildi. 199 şüpheli hakkında kamu davası açılırken konuyla ilgili kamuoyunda dezenformasyon yaratacak pek çok yanlış bilgi gündeme geldi. İşte Türkiye’nin konuştuğu olayla ilgili ortaya atılan yalanlar ve gerçekleri…

Kamu kurumları yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çete çökertildi. 199 şüpheli hakkında kamu davası açılırken konuyla ilgili kamuoyunda dezenformasyon yaratacak pek çok yanlış bilgi gündeme geldi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili ortaya atılan yalanlar ve gerçekleri…

YALAN : Uyuşturucu ve cinayetten tutuklu Gökalp İçer'in finanse ettiği Murat Ağırel, "şüphelilerin

ÖSYM sistemine girerek üniversite sınavı puanlarını yükselttiğini ve iddianamede bu bilginin yer aldığını" söyledi. (4 Ağustos 2025) Yalanı yayanlar: T24, Muharrem İnce ve Öztürk Yılmaz

GERÇEK : İddianamede ÖSYM ifadesi yalnızca 2 yerde geçiyor. Birinde mezuniyet sorgulamak için kullanılan teknik bir koddan bahsediliyor. İkincisinde ise bir şüphelinin ÖSYM tarafından yapılan sınavla Yıldız Teknik Üniversitesinde yerleştiği ve daha sonra çete tarafından üniversitedeki notlarının yükseltilerek yatay geçiş başvurusu yaptığı belirtiliyor. Ağırel, üniversitede alınan notların manipüle edilmesini, üniversite giriş puanlarıyla karıştırarak, sanki ÖSYM sistemine müdahale edilmiş gibi lanse ederek kasıtlı bir yalan söylüyor. ÖSYM sistemleri, dış erişime açık olmayan, kapalı devre bir altyapıyla çalışmakta; tüm kullanıcı işlemleri anlık olarak izlenmekte ve detaylı şekilde kayıt altına alınmaktadır.

Bu nedenle, ÖSYM'ye ait sınav sonuçları, yerleştirme verileri ve aday puanlarına dışarıdan müdahale edilmesi teknik olarak mümkün değildir.

YALAN : Başta Murat Ağırel ve CHP'lİ Alİ Mahİr Başarır olmak üzere çeşitli muhalifler ve sosyal medya hesapları, 400 kişinin sahte diplomalarla akademisyen yapıldığı ve bu kişilerin doçentlik, profesörlük gibi kadrolara usulsüz biçimde atandığını ileri sürdü. (3 Ağustos 2025) Yalanı yayanlar: Akademisyen Behçet Yalın Özkara, CHP Milletvekili Barış Bektaş, Av. Cemil Çiçek, Sabahat Akkiraz, RusenPress ve Yavuz Oğhan

GERÇEK : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında hiç akademisyen yok. Aynı şekilde, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan herhangi bir öğretmen de şüpheliler arasında yer almıyor.

YALAN : Emrullah Erdinç gibi birçok muhalif gazeteci ve siyasetçi, yüzlerce sahte diploma üretildiğini iddia etti. (1 Ağustos 2025) Yalanı yayanlar: İbrahim Kiras, Darkweb Haber

GERÇEK : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 57 sahte diploma üretildiği tespit edildi.

YALAN : Muhalif gazeteci Timur Soykan, sahte imza ile sisteme girilerek bir uyuşturucu torbacısının narkotik başkomiseri yapıldığını iddia etti. (4 Ağustos 2025) Yalanı yayanlar: Muharrem İnce, Sözcü, Türkiye Gerçekleri (Mustafa Selanik)

GERÇEK : Sahtecilik çetesinin yöneticilerinden Mıhyeddin Yakışır, hedef olarak seçtiği devlet görevlilerinin kimlik ve e-imza dosyalarına kendi fotoğrafını yükledi. Yani sanık, e-imza ile giriş yapılıp komiser ya da daire başkanı yapılmadı, sadece sahte e-imzalarını oluşturdukları kimliklere kendi fotoğrafını koydu. Timur Soykan'ın söylediği gibi Mıhyeddin Yakışır'ın sahte e-imza ile başkomiser yapılması söz konusu değil.

YALAN : Uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayetten tutuklu Gökalp İçer'in finanse ettiği Murat Ağırel, "Ali diye biri var. Yazılı ehliyet sınavında 8 almış, 70 yapmışlar." diyerek sonuçların değiştirilmek suretiyle ehliyet verildiğini iddia etti. (04.08.2025) Yalanı yayanlar: Timur Soykan, Kendine Muhabir, @haber

GERÇEK : MEB Daire Başkanının e-imzası ehliyet sınav sonuçlarını değiştimek amacıyla çete tarafından kopyalandı. Fakat Daire Başkanının durumu fark etmesiyle yapılan tüm işlemler iptal edildi. Sonrasında savcılığa başvuru yapıldı, değiştirilen sonuçlarla ehliyet verilmesi engellendi.

YALAN : E-devlet üzerinden görünür şekilde sahte diplomalar sisteme yüklendi ve bu belgeler atama ve noter işlemlerinde kullanıldı. Yalanı yayanlar: Halk TV, Etkili Haber

GERÇEK : Soruşturma kapsamında bazı sahte belgelerin dijital ortama yüklendiği tespit edildi. Fakat bu belgeler, hiçbir kamu işlemi ya da resmi süreçte kullanılmadan fark edilip sistemden çıkarıldı. Bu belgeler; noter işlemleri, kamu görevi atamaları veya diploma teyit süreçlerinde kullanılmadı.

YALAN : CHP'li Ali Mahir Başarır, sahte diploma çetesine karşı devletin geç ve yetersiz müdahale ettiği iftirasını attı. (3 Ağustos 2025) Yalanı yayanlar: Ali Babacan, Turhan Çömez

GERÇEK : Sahtecilik girişimlerine ilişkin ilk şüpheli girişim Ağustos 2024'te tespit edildi ve çetenin çökertilmesi için takibat başladı. İlk operasyon dalgası Ocak 2025, ikinci dalga ise Mayıs 2025'te gerçekleştirildi. İki aşamalı operasyon sonucunda toplam 220 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 199 kişi hakkında kamu davası açıldı, 37 kişi tutuklandı ve 150 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 4 bakanlığın koordinasyonuyla çete çökerildi.

YALAN : CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, mecliste verdiği sonu önergesinde sahte diploma çetesi şüphelilerin not ortalaması yükseltme ve transkriptlerde değişiklik gibi işlemler yaptığını ve bunların devlet kurumları tarafından fark edilmediğini iddia etti.

GERÇEK : Sınırlı sayıda not yükseltme ve transkript değişikliği girişimi tespit edildi ve bu girişimlerin hepsi fark edilerek gerekli işlemler derhal yapıldı. Çeteye yönelik ilk operasyon dalgası Ocak 2025, ikinci dalga ise Mayıs 2025'te gerçekleştirildi. Toplam 220 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 199 kişi hakkında kamu davası açıldı, 37 kişi tutuklandı ve 150 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

YALAN : Çete lideri Ziya Kadiroğlu, evrakta sahtecilik suçlarından kaydı olmasına rağmen kamu sistemlerine sahte diplomaları kaydedebildi.

GERÇEK : Çete lideri Ziya Kadiroğlu, kamu sistemlerine doğrudan kendisi erişerek sahte diploma kaydı yapmadı. Söz konusu illegal işlemler, sahte e-imza üretimi yoluyla üçüncü kişiler adına sistemlere erişim sağlanarak gerçekleştirildi

YALAN : Sahte diploma sahibi Volkan Uçak'ın çete ile doçentlik pazarlığı yapmasından yola çıkılarak "sahte diplomalarla birlikte sahte akademik derecelerin de oluşturulduğu" iddia edildi. (6 Ağustos 2025) Yalanı yayanlar: Tamgatürk, BirGün TV

GERÇEK : Kamu kurumları, dijital sistemlerine yönelik illegal girişimleri tespit ettikten sonra bu müdahalenin sınırlı olduğu ve resmî işlemlerde kullanılmadığı anlaşıldı. Bu doğrultuda çete tarafından akademik derece oluşturulması da söz konusu değildir.

YALAN : T24, Halk TV, Birgün gibi birçok muhalif medya organı tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan'ın kişisel internet sitesindeki "CV'sinden 4 lisans belgesini sildiği" iftirası atıldı. Yalanı yayanlar: T24, Raporxyz, Turhan Çömez, Bircan Yıldırım, Kendine Muhabir

GERÇEK : Fatih Sayan'ın kişisel internet sitesinde özgeçmiş bilgilerinin bulunduğu sayfada en son güncelleme Mart 2025'te yapılmış. O günden bu yana herhangi bir güncelleme yapılmamış. 2024 yılına ait güncelleme ile son güncelleme arasında da bir fark yok. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait web sitesinde de Sayan'ın özgeçmişine dair herhangi bir güncelleme gerçekleşmemiş.