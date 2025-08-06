SON DAKİKA… Sahte psikolog Volkan Uçak hakkında dikkat çeken iddia! Cep telefonundan çıktı: 250 bin TL’ye doçentlik!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, ihbar üzerine başlatılan soruşturmada kamu görevlileri adına sahte e-imzalar üretilerek çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağlandığı, sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği belirlendi. Soruşturma kapsamında 37'si tutuklu toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlanarak, dava açıldı.

İlk iddianamede 134 sanık hakkında 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme' ve 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İkinci iddianamede ise 65 sanık hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianameler Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SAHTE LİSANS VE YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI

İkinci iddianamede sanıklar arasında bulunan psikolog Abdullah Volkan Uçak'a sahte diplomanın nasıl hazırlandığı yer aldı. Buna göre Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Hizmetleri Şube Müdürü adına hazırlanan sahte elektronik imzalar kullanılarak, Abdullah Volkan Uçak adına, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 'psikoloji' lisansı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 'Klinik psikoloji' yüksek lisans programlarından yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturuldu. Mezuniyet kayıtları YÖK sistemlerine eklendi. YÖK Başkanlığı tarafından savcılığa gönderilen yazıda Uçak'ın herhangi bir mezuniyet veya öğrenci kaydının bulunmadığı belirtildi.