SON DAKİKA... Şarkıcı Ece Seçkin kabusu yaşamıştı: Ev hapsine çarptırılan tacizci Ali Uğur S. hakkında yeni gelişme!
SON DAKİKA... Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kendisi ve eşi pilot Çağrı Terlemez'i senelerdir tehdit eden Ali Uğur S. ile ilgili yardım çağrısı yaptı. Bakırköy'de gözaltına alınan ve ifadesinde "Ben bu şahısların ikisinin de güvenliklerini sağlıyorum. Hasta olduğum konusunda söylenenler de yalan" savunması yaptı. Şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Başsavcılık düğmeye bastı. Başsavcılık tarafından yapılan itirazla ilgili Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden karar çıktı.
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye gündemini sarstı. Ünlü şarkıcı kendisine ve çevresine gelen ölüm tehditlerini açıkladı. Farklı bir şehirde yaşayan Ali Uğur S.'nin eşine defalarca ölüm tehditleri içeren mesajlar attığını belirtti. Şüphelinin Seçkin'in eşinin Bakırköy'de bulunan evine dün akşam geldiği ve 'Burnunun dibindeyim. Seni öldüreceğim" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.
GÖZALTINA ALINDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Ali Uğur S., dün akşam saatlerinde Bakırköy'de 'tehdit-hakaret' ve 'ısrarlı takip' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ise Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
"ONLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYORUM"
Öte yandan şüphelinin soruşturma kapsamında alınan ifadesine SABAH ulaştı. 4 yıldır Ece Seçkin ve eşine kabusu yaşatan Ali Uğur S., şoke eden ifadesinde şunları söyledi: "Şahısları sosyal medya üzerinden tanırım. Kendilerine çok defa mesaj attım. Takip ettim. Ben bu şahısların ikisinin de güvenliklerini sağlıyorum. Hasta olduğum konusunda söylenenler de yalan. Hasta değilim. Bu raporu bir miras için aldım"